人人網上市七年 市值縮水逾97%

2018-06-27 13:44 世界日報 中國新聞組／綜合報導



曾被看作是中國版「Facebook」的人人網，2011年登陸紐交所上市首日，市值就超過了70億美元。經歷了多番轉型，截至26日收盤，公司股價為2.44美元/股，總市值跌至1.68億美元。以此計算，已不足其上市之初的3%，市值縮水逾97%。

證券日報報導，人人掌舵者陳一舟，曾是與馬雲、馬化騰齊名的互聯網界大老。如今芳華不再，人人涉足過的板塊包括遊戲、團購、互聯網金融、直播、二手車、區塊鏈等，但其曾經的業務核心——社交網路已被逐漸邊緣化。

6月20日，人人公司披露2018財年第一季度未經審計財報，按照美國通用會計准則（GAAP）計算，公司總淨營收為1.405億美元，較上年同期增長570%；歸屬於公司的淨虧損為4160萬美元，較上年同期的淨虧損1620萬美元擴大157%。營收大幅增長的主要原因，來源於公司旗下從事汽車交易的子公司所開展的二手車銷售業務，數據顯示，該項收入為1.236億美元，占其總營收的87.97%。

但此前曾被賦予厚望的互聯網金融業務，卻出現了較大幅度的下滑。數據顯示，一季度，公司該板塊的淨營收為220萬美元，較2017年同期的930萬美元下降76.4%，人人網的用戶數量也在持續下滑。