聯新攜陸學校 上海蓋新醫院

2018-06-27 00:34 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／上海26日電



聯新國際醫療集團創辦人兼總執行長張煥禎（右）與上海健康醫學院校長黃鋼簽署戰略合作協議。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 聯新國際醫療集團創辦人兼總執行長張煥禎與上海健康醫學院校長黃鋼26日簽署戰略合作協議，雙方除將共建上海健康醫學院附屬醫院，聯新並將協助上海健康醫學院成立「聯新醫院管理研究所」。

聯新國際醫療集團2000年就在上海成立辦事處，為大陸第一家外資醫療團隊，並於2002年設立上海辰新醫院，是台灣在大陸設立的首家中外合資醫院。聯新在上海設立大陸第一家外資獨資醫院、上海禾新醫院，並於2012年6月26日開幕，這也是兩岸ECFA下的首家台資獨資醫院。禾新醫院26日舉行成立六周年慶。

上海健康醫學院則是2015年由原上海醫藥高等專科學校、上海醫療器械高等專科學校和上海健康職業技術學院合併組建而成，為上海市屬本科醫學院校，設有臨床醫學、護理學、康復治療學等13個本科專業。

張煥禎表示，聯新將引進台灣優秀醫師到上海健康醫學院任教，上海健康醫學院護理、看護、醫技等科系學生，也將到上海禾新醫院實習。最快在下一個寒假，上海健康醫學院也會會有學生到台灣聯新體系的醫療機構見習。

聯新並計畫在未來三年內，引進台灣最好的全科醫生師資與教材，協助上海健康醫學院發展成為中國大陸數一數二的全科醫生訓練基地。張煥禎說，台灣的醫管系所從美國引進迄今已超過40年，目前在亞洲排名前列。聯新也希望能結合台灣所有醫管系所的經驗與師資，為上海健康醫學院成立醫管研究所。

黃鋼表示，中國醫療改革最難的是分級診療，最怕的問題是基層沒有合格的醫生。

大陸的大醫院經常人滿為患，「看病難」問題難以解決，關鍵就在於基層合格的全科醫生缺乏，希望透過與聯新的合作，培育出可以為大陸民眾提供最適宜醫療服務的全科醫學人才，同時強化在護理、看護等一系列人才的培養。