人民幣官價 連跌五天

2018-06-27 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



受到中美貿易爭端升級憂慮，代表官方意志的人民幣兌美元中間價連續五天貶值，昨（26）日大幅下調287基點，跌破6.50關口，報6.5180，創1月10日以來最低，並抹去今年來所有漲幅。

分析認為，在中美貿易爭端不斷升級之際，人民幣匯率出現大幅異動，連續多天貶值，大陸可能動用人民幣匯率作為武器，將貿易戰變成貨幣戰。

在岸人民幣兌美元即期匯率，昨天收盤價6.5560，大跌320點至近半年新低。

不過，在岸和離岸人民幣昨天夜盤持續下殺，截至晚間9時，分別跌破6.57及6.58，其中離岸人民幣兌美元最低觸及6.5863，大跌448基點，創下2017年12月以來半年新低。

和訊外匯網報導，GKFX捷凱金融分析師Victor指出，在中美貿易爭端不斷升級之際，人民幣匯率出現大幅異動，連續多天貶值，之前由於受到美國方面壓力，大陸一直採取穩定人民幣匯率政策，而現如今中美貿易戰已經導致雙方劍拔弩張，大陸方面已不需顧忌美國對人民幣匯率的態度，因此動用人民幣匯率作為武器，增加談判的籌碼也是一項策略。

針對近期中美貿易戰升溫引發市場波動，中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為，由突發性事件引起的市場超調反應，不足以作為市場趨勢性變化的判斷依據，大陸有意願有能力維護匯市平穩，至於資本管制，將是極壞情形下的最後一道防線，而非最急迫政策選項。

中國證券報報導，中信證券固收首席分析師明明表示，短期來看，美國聯準會如期加息，美國各項經濟數據表現良好，美元將繼續保持強勢，但長期來看，美國財政刺激美元走高將難繼續，美元上升動力有限並將回落，這次美元走高支撐的人民幣貶值並非長期趨勢。