中聯通5G 二年後商用

2018-06-27 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



5G商業運轉邁入倒數計時。大陸三大電信營運商之一的中國聯通總經理陸益民昨（26）日表示，中國聯通已在16個城市陸續開啟5G規模試驗，2019年將進行業務應用示範及試商用，並計畫在2020年正式商用。

澎派新聞報導，陸益民在中國聯通舉辦的「2018年國際合作夥伴會議」上透露，中國聯通作為2022年北京冬奧會的通信服務合作夥伴，將利用5G技術，為全球億萬觀眾提供全場景、全超高畫質的視覺體驗。

昨天會議上，陸益民主要介紹中國聯通在「雲網一體化」、「大數據」、5G及產業互聯網等領域發展戰略。

新浪科技報導，在雲網一體化方面，中國聯通部署了M+1+N（M個雲數據中心基地＋每省至少1個省級數據中心＋各省內N個邊緣據點）的數據中心，目前數據中心已達到335個，覆蓋紐約、洛杉磯、香港、倫敦等地，東京等數據中心正在建設中。

在大數據領域，中國聯通擁有每日處理770億條位置數據的能力。目前已與17個行業、700多家企業深度合作，形成豐富產品案例。

在網路部署方面，中國聯通行動基地台達到180萬個，全網埠超過2.55億。目前已建成了33萬個NB-IOT（窄帶物聯網）基地台以及188萬個行動基地台，物聯網的連接數達到8,000萬。

Techweb報導，相比5G商用時間來說，中國聯通表示，自有網路覆蓋下的4G平均每戶每月上網流量已達到9GB。