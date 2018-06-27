取代美國黃豆…大陸出招了

2018-06-27 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸自7月1日起將印度、韓國、孟加拉、寮國和斯里蘭卡黃豆進口關稅從3%降至零，是為應對中美貿易摩擦做準備，藉以證明美國黃豆並非不可取代。

在貿易戰的陰霾之下，美國大豆價格連續暴跌， CBOT黃豆期貨主力合約周已觸及2016年3月來近月合約最低收位。

價跌同時出口量縮，美國黃豆出口商會中國區首席代表張小平指出，預計2018年美國黃豆對陸出口將減少20%。

隨著美國黃豆漸行漸遠，也將創造出更多前所未有的市場機會。

中國大陸從今年起一直努力提振今年黃豆產量，一方面在東北、華北地區增加種植面積，另方面進行玉米、黃豆差異化補貼鼓勵增產。

此外，中國大陸還從巴西和俄羅斯等國進口黃豆，力圖增加進口來源。

中信期貨分析師陳靜表示，中美貿易摩擦不斷升級，因應進口黃豆及其農產品供應不足的問題，勢必透過開發非美國家農產品方式來應對解決。

不過，這次雖然開放印度、韓國等亞太協定五個成員國協定關稅，卻並非全球主要的大豆供應國，也不是中國進口大豆的主要來源國。

例如印度黃豆去年產量為950萬噸，且80%為國內壓榨消費，根本沒有餘力外銷到大陸。

不過，市場人士表示，雖然如此，但卻是比較好的開始，隨著貿易戰的展開，都可以採取同樣開放來擴大黃豆進口供應。