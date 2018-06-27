大陸下月 降亞太五國關稅

2018-06-27 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸國務院關稅稅則委員會昨（26）日宣布，將從7月1日起，調降孟加拉、印度、寮國、南韓、斯里蘭卡等國的進口關稅，包括大豆從3%降至零、活鰻魚從10%降至6.7%，另外，還有化學、醫療、服裝、鋼鐵和鋁等製品都將受惠。

分析認為，受到中美貿易戰影響，大陸一直在設法提振今年的大豆產量，並增加大豆進口來源國。此前大陸曾威脅對美國進口大豆，徵收25%報復性關稅。還從巴西和俄羅斯等國進口大豆，力圖增加大豆進口。 經濟日報提供 分享 facebook

路透報導，大陸財政部網站發布通知指出，上述五國應適用「亞太貿易協定」（APTA）第二修正案的協定稅率，因此對進口自該五國的部分商品關稅，有不同程度的下調，涉及包含了海鮮、豬肉產品、蔬果、玉米、小麥、稻穀、高粱、菸草、有色金屬及小金屬礦砂及精礦、原油、液化天然氣、褐煤、瓜爾豆製得的膠液及增稠劑等類別。

例如農產品中，黃大豆、黑大豆、青大豆和其他大豆從3%直降至零稅率。而活鰻魚也從10%下調至6.7%，新鮮、冷凍帶魚從12%降至8%，新鮮或乾的鳳梨稅率從12%降至7.9%。

紡織原材料稅率亦有下調，如供零售用的其他山羊絨紗線，稅率從6%降至4.2%，染色的較輕質全棉平紋布自10%降至6.5%。

在鋼鐵類部分，不同厚度的熱軋不銹鋼平板稅率，大多從10%降至9.3%，其他螺釘及螺栓從8%降至4%，工業用其他銅製品從10%降至6.5%。

APTA的前身為1975年簽署的曼谷協定，是亞太地區中唯一由開發中國家組成的關稅組織。2001年5月23日大陸正式成為曼谷協定成員，也是大陸所參加的第一個區域性多邊貿易組織。

除本次五國外，曼谷協定還有菲律賓和泰國參與，但泰國和菲律賓至今沒完成立法程序，因此沒有生效。