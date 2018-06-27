陸迷你KTV熱 推升市場規模

2018-06-27 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



圖／網路 分享 facebook 瞄準「寂寞經濟」與「碎片時間」商機，大陸正掀起一波「迷你KTV」熱潮，不少商場甚至機場都引進供一到二人歡唱的「迷你包廂」。最近也有業者以「電話亭KTV」形式引進台北，唱一首50元，主攻想短暫殺時間、臨時解「歌癮」的客群。

根據市場研究報告，2017年大陸迷你KTV市場規模超過3萬間，遍布上海、蘇州、北京、長沙等都會商場邊角，唱一小時人民幣60元（約新台幣270元），唱一首歌約人民幣6至8元不等，消費比一般KTV貴三倍。

迷你KTV鎖定「碎片時間」商機，讓民眾在商場逛累想要休息或是等待之餘，可以有更多娛樂選擇。大城市中獨居和單身族群愈來愈多，一人吃飯、一人看電影情形普遍，迷你KTV也趁勢分食「單身經濟」市場大餅。

由於想要嘗鮮體驗的民眾太多，假日甚至還會出現小小的排隊人潮。

經濟日報提供 分享 facebook 根據艾媒諮詢「2017年中國線下迷你KTV專題研究報告」顯示，2017年大陸迷你KTV市場規模將達人民幣31.8億元，較2016年成長92.7%；2018年預估擴大到70.1億元，成長率高達120.4%。到2022年，迷你KTV將達20萬間，市場規模高達人民幣310億元。

不少投資人也看好此一商機，認為迷你KTV可望成為繼「共享單車」後的下一個投資熱點。

至於台北的「電話亭KTV」，可選擇曲數或時間計價，一次最多可包七首歌，收費250元；計時15分鐘130元，30分鐘200元，60分鐘400元。這些腦筋動得快的台灣業者，設計不到2坪大的「電話亭KTV」，內有一台螢幕，二支麥克風及二張高腳椅，可讓二人同時進入，已在多個商圈設點。

迷你KTV前景看好，但分析師憂心已出現過熱泡沫化跡象。分析稱，迷你KTV技術門檻不高，系統易於複製，一旦新鮮感消失，市場前景堪慮。