大陸前4位 天津新能源車近9萬輛

2018-06-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



天津市工業和信息化委員會表示，天津市新能源汽車推廣工作取得顯著成效，截至目前，新能源汽車累計推廣應用已達8.89萬輛，穩居全國重點城市前4位。

中新社報導，天津市新能源公交車累計投運超過3400輛，佔在運車輛總量30%以上，在裝備數量、應用規模、運行質量、使用效果等方面全國領先；郵政領域累計推廣超過1300輛，數量居全國第一；城市物流領域累計推廣1.4萬輛，成為市內運輸重要車型；租賃網約車領域保持快速增長，累計推廣2.1萬輛；環衛領域推廣243輛；機關公務用車通過分時租賃取得積極進展，累計推廣達到355輛；非公交客車累計推廣1100多輛；私人購車領域達到4萬輛，超過累計推廣量的50%。

充電基礎設施建設也穩步推進，截至目前，全市已累計建成公共充電樁1.1萬個，中心城區及濱海新區建成區已基本形成2公里半徑的公共充電網絡，建設規模位居全國第七；已在近50個居民小區新建充電樁約100個，形成一套行之有效的建設運營模式。

天津市轄區高速公路服務區快充站基本實現全覆蓋，京津冀高速公路充電服務網絡實現無縫對接。新能源汽車使用環境持續優化。

天津市工業和信息化委員會相關負責人稱，2013年以來，天津市一直按照國家最高標準實施地方財政補助，大幅降低用戶購車成本。2017年，新能源汽車銷售量佔全市新車銷售總量比例達到16.4%，全社會主動應用新能源汽車意識顯著提升。