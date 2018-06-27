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大陸自製C919客機 上海試飛

2018-06-27 02:17聯合報 中新社

大陸商飛C919大型客機昨天在上海浦東國際機場第四跑道繼續開展試飛工作。此次C919客機102架機將在上海完成操穩檢查、性能檢查等試飛任務和測試改裝等工作後，將於近期轉場東營基地。

中新社
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上海機場19大
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