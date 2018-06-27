台青會設創社 助台青扎根昆山

2018-06-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇昆山市台辦表示，昆山台協青年會日前成立一新組織「創社」，旨在幫助台灣青年快速融入大陸。

新華社報導，「創社」將以創新、創造、創業為主旨，針對昆山台協青年會內的創業家、接班人、管理人三類人群，開展學習交流活動、提供相關服務，幫助台青更好地創新創業，為其扎根昆山打下基礎。

昆山台協青年會會長陳語歡表示，2018年是青年會成立十周年，該組織一直以來都在為在昆台青提供認識、學習、交流、溝通的機會，助力台青共建互信友好的資源平台，增進在昆台資企業家第二代、年輕台幹、青年創業家之間的聯繫、交流和互助。

陳語歡說，台青會為台灣青年提供免費資源，讓青年與青創平台對接，提供免費法律諮詢、公司成立對接等服務。同時也是來昆實習大學生或外派台青融入昆山的快速通道。

昆山兩岸青年創業園內，匯集50多家優質企業，為創業台青、雙創企業提升創業附加值，併發揮類似牽線搭橋功能。

「除了良好的創業氛圍和一條龍創業服務外，青創園還提供了工商註冊、財稅顧問、專利服務、法律諮詢、人力資源等專項服務，為台青創新創業提供了實實在在的便利。」昆山漢升達傳動科技有限公司總經理葉駿紳說。

昆山市台辦表示，該市已擁有台企4900多家，台資總額達590億美元，10餘萬台胞在此安居樂業。為落實好「31條惠台措施」，為台灣同胞在大陸學習、創業、生活提供與大陸同胞同等待遇，昆山將持續為台灣青年實習就業、創新創業搭建平台、提供便利。