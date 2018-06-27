陸股解碼／醫保、消費升級 吸睛

2018-06-27 00:32 經濟日報 游清翔



滬深兩市昨日在亞洲鄰近市場大幅走弱的影響下跳空開低，滬指一度跌幅收窄又擴大，整日行情維持平盤下震盪。深成指盤勢相對較強，終場成功收紅。滬指收在2,844.51點，下跌0.52%，深成指收盤9,339.37點，上漲0.16%。上漲族群有大陸國產軟體、雲計算、晶片、軍工等類股，主要下跌類股包括鋼鐵、機場航運、水泥、煤炭、銀行和地產股。

中美貿易緊張局勢將繼續成為市場波動的重要影響因素之一，估值方面，MSCI中國目前的本益比為13倍左右，與已開發國家股市相比，仍然相對低估（美國股市本益比為17倍，歐洲股市為14倍）。整體而言，穩健的總體經濟增長，強勁的企業收益和低廉的股市本益比，將繼續使得中國股市存在投資價值。

投資策略維持先前看法，繼續關注三大投資主題—醫療保健及與互聯網相關的研發領域、消費升級議題，以及政策驅動的受益者。

首先是健康護理業在醫療改革取得良好進展下值得密切關注，尤其有創新藥物推出，而且研發實力強勁的醫藥公司。主要是中國國家食品藥品監督管理總局落實改革後，對新藥審批之過程已大為精簡，創新藥物取得製造許可的時間亦有望大幅縮短，成為藥業公司推動創新的誘因。第二是隨著內地居民收入增加，消費升級主題將可持續受惠。第三則為中國繼續執行去槓桿化，優質國銀更顯價值；其中尤以資產品質良好和經營較少財富管理產品業務的銀行較看好。這些都是大陸國內需求驅動題材，將被視為資金避風港。（作者是宏利精選中華基金經理人）