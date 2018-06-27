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全球挖礦機三哥 赴港上市

2018-06-27 00:32經濟日報 記者李仲維／綜合報導

全球第三大比特幣礦機生產商億邦國際向港交所遞交招股書。 網路照片
全球第三大比特幣礦機生產商億邦國際向港交所遞交招股書。 網路照片
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港股IPO進入高峰期，繼上月嘉楠耘智赴港提交招股書後，另一家大陸比特幣礦機生產商億邦國際也向港交所遞交招股書。

全天候科技報導，億邦國際目前是全球第三大比特幣礦機生產商，僅次於比特大陸和嘉楠耘智。招股書顯示億邦國際主要業務為ASIC晶片設計、電信業務以及設計、生產及銷售區塊鏈處理器或礦機（BPU），主要礦機銷售品牌為翼比特。

2017年億邦國際利潤為人民幣3.85億元，相比2015年增幅逾1,500%。2015年、2016年、2017年，公司營收分別為人民幣9,214萬元、1.2億元、9.78億元。公司區塊鏈業務營收占比從2015年的31.7%猛增至2017年的94.6%。億邦國際目前業績高度依賴區塊鏈業務，公司在招股書中也提及業務風險因素，稱「市場不接受區塊鏈技術或者對其失去信心，以及比特幣等加密貨幣的不利發展，都會造成上游挖礦機的前景受阻。」

在億邦國際提交招股書之前，全球第二大礦機生產商嘉楠耘智已於今年5月15日向港交所遞交招股書，《南華早報》消息稱，嘉楠耘智計畫在港股募資10億美元。

6月初，全球最大的礦機生產商比特大陸也傳出籌備上市的消息。比特大陸聯合創辦人吳忌寒向彭博資訊表示，比特大陸有在香港或海外IPO的計畫。彭博資訊估計，比特大陸公司估值約為88億美元。

比特幣礦機生產商為何打算在近期密集上市？有分析認為，這與比特幣價格走勢、海外股市大環境都有密切關係。

過去幾個月中，比特幣價格不斷下滑，直接影響礦機生產商的業績，更晚上市可能會面臨估值縮水。而港股、美股市場目前均處於歷史高位，市場接下來若有調整，對IPO企業而言也十分不利。

比特幣區塊鏈
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