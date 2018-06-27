重慶智博會 企業聯手打造體驗廣場

2018-06-27 02:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



重慶市長唐良智昨日上午在國新辦發佈會上表示，首屆中國國際智能產業博覽會定於8月23日至25日在重慶舉行。屆時「智博會」將聯合阿里巴巴、騰訊、百度等企業，在全國率先推出3萬平米智慧體驗廣場，模擬構建智慧出行、智慧醫療、智慧教育、智慧家庭、智慧購物、智慧娛樂等應用場景。

目前，包括富士康與微軟、谷歌、西門子、甲骨文、阿里巴巴、騰訊、京東、紫光等知名企業確定參展。

據香港文匯網，大陸科技部黨組成員周長奎表示，此次科技部和重慶共同舉辦首屆「智博會」，是落實「新時代人工智能發展規劃」，加速中國人工智能產業發展的一個重要舉措。爭取把「智博會」打造成為人工智能科技成果發佈平台、產業聚集平台和投融資對接平台，促進智能產業資源共享共用和高效應用，推動人工智能產業智能化發展。同時，「智博會」在重慶舉辦，也將有力地促進人工智能創新要素在中國西部地區的聚集，以智能產業帶動西部地區發展。

目前，重慶正大力實施以大數據智能化為引領的創新驅動發展戰略行動計劃，加快形成智能產業、智能製造、智能化應用「三位一體」發展格局，努力建成國家重要智能產業基地、全國一流智能化應用示範之城和數字經濟先行示範區。

智博會同期還將舉行7場主題論壇、2場主題活動和8場專業論壇等系列活動。7場主題論壇為半導體產業、人工智能、智能製造、5G與未來網絡、工業互聯網、智能超算、智能化應用與高品質生活等論壇；2場主題活動為全球數字經濟百人論壇、國際友好城市市長圓桌會等。

8場專業論壇則分別為阿里巴巴2018雲棲大會、重慶峰會、釘峰會、騰訊雲+未來專業論壇、科大訊飛智慧城市創新行業應用發展論壇、華為雲論壇、智能時代信息安全發展論壇、區塊鏈創新發展論壇、金融科技論壇等。