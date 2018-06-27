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新疆 今年瓜果產值上看540億人民幣

2018-06-27 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

新疆是中國久負盛名的瓜果之鄉。截至目前，新疆林果種植總面積已達2200多萬畝，總產量1000多萬噸。林果收入佔農民人均收入的30%以上，主產區可達40%到50%。

中新社報導，新疆吐魯番市闢展鄉卡格托爾村種植的火焰無核葡萄這幾日也全部成熟，其中一部分則銷往北京、上海、天津、福州等內地城市。

近年來，包括蘋果、葡萄、哈密瓜、香梨在內的新疆果品紛紛走進各大城市，甚至遠銷美國、日本、哈薩克等國家。目前，新疆已形成南疆特色林果主產區和三個特色林果產業帶，以及紅棗、核桃、香梨、杏、蘋果、葡萄六大特色樹種產業集群。

作為新疆林果業面積最大、品質最好的主產區之一，近幾年，阿克蘇先後註冊了包括「阿克蘇蘋果」、「庫車白杏」在內的15個地理標誌產品，提高了阿克蘇特色果品的市場知名度和競爭力。當地還充分利用援疆資源，在浙江設立縣市級農產品展銷平台、營銷網點300多個。

線下「開花」，線上同樣紅火，2017年9月，阿克蘇與阿里巴巴達成合作，在線上銷售蘋果。僅去年「雙十一」當天，阿克蘇蘋果在阿里巴巴集團旗下的天貓平台賣出了約170萬斤。

針對生鮮農產品的冷鏈物流發展也在積極跟進。2018年4月，新疆維吾爾自治區人民政府印發「關於加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見」，加快冷鏈物流基礎設施網絡建設，保障生鮮農產品和食品安全，加快推進冷鏈物流業健康規範發展。到2022年，初步建成「全程控溫、標準規範、運行高效、安全綠色」的冷鏈物流服務體系。

2018年，新疆林果產量預計達760萬噸，實現產值540億元人民幣，林果主產區農民人均林果業收入預計達35%以上。

新疆農民
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