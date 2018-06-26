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紐時：中貸款包藏巨債 奪斯里蘭卡港口

2018-06-26 21:51中央社 華盛頓25日綜合外電報導

「紐約時報」報導，中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤，斯里蘭卡的赫班托達港就是這樣被中國拿到手。

經過多年的施工以及與中國港灣工程公司（China Harbor Engineering Company）重新協商，赫班托達港發展計畫（Hambantota Port Development Project）一如預期，大多以失敗告終。儘管會有數以萬計的船隻通過這條全球最繁忙航道之一，但2012年全年僅34艘船泊入赫班托達港。

然後赫班托達港就變成中國所有。

時任斯里蘭卡總統的拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於2015年選舉失利下台，但新政府卻苦於無法償還他所留下的債務。背負沉重壓力及與中方連月協商後，斯里蘭卡新政府在去年12月的租約裡，將赫班托達港及周邊1.5萬英畝土地，租給中國99年。

這讓中國得以在對手印度的外海僅幾百英里控制一處重要土地，並成為重要的商業和軍事航道的戰略立足點。赫港的移轉，是中國藉貸款與援助以在全球獲取影響力的典型案例之一。

中國與斯里蘭卡處理赫港債務的模式，坐實部分人對中國領導人習近平「一帶一路」戰略的指控：一帶一路的全球投資與貸款計畫，等於是全球弱國的債務陷阱，助長民主不穩固國家的貪污與專制。

「紐約時報」連月來採訪斯里蘭卡、印度、中國及西方官員、分析源於赫港發展計畫的文件後，顯現中國與旗下企業，如何從一個渴望金援挹注的小國，攫取到自身利益。

紐時發現，2015年斯里蘭卡大選期間，來自中國港口建設基金的大筆款項，直接流向拉賈帕克薩的競選助理和選務；已同意中國所有條件的拉賈帕克薩，被視為中國在南亞挖掘印度牆角的盟友。

儘管中方官員與分析家堅稱，中國在赫港的利益純屬商業，但斯里蘭卡官員表示，從一開始，赫港位置的情報與戰略可行性，始終是談判的一環。

隨著斯里蘭卡官員要求重新協商時間表及增加更多融資，起初對港口貸款計畫溫和的條款，也變得更加繁重。加上斯里蘭卡官員近年盼清除帳面上債務日益迫切，中方的要求也集中於港口股權移交，而非任何條款的放寬。

雖然雙方的協議消除了赫港發展計畫約10億美元債務，但斯里蘭卡現在欠中國的債務卻比以往任何時候都多，因為其他貸款仍在繼續，利率仍高於其他國際貸款機構。

為取得貸款，斯里蘭卡得接受北京所青睞的企業擔任港口的建商，這也是中國在世界各地類似援助計畫的典型要求。

此外，還有一長串其他條件附帶於貸款中，也顯示中國一開始就看到赫港的戰略價值。

儘管最終租約規定，未經斯里蘭卡邀請，禁止從事軍事活動，但斯里蘭卡面臨巨大困境，以致中國政府可能會藉債務減免換取共軍使用類似赫班托達港等，格外令印度官員憂心。

新德里智庫「政策研究中心」（Center forPolicy Research）分析家齊蘭尼（Brahma Chellaney），常提供印度政府諮詢意見。他說：「約翰亞當斯（John Adams，美國第2任總統）曾無恥地說，征服一個國家，不外以寶劍或債務。中國選擇了後者」。

斯里蘭卡債務印度
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