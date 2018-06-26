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會見法國總理菲力普 習近平：中法共舉多邊主義旗幟

2018-06-26 18:56世界日報 中國新聞組╱北京26日電

中國國家主席習近平（右）25日在人民大會堂會見法國總理菲力普（左）。 美聯社
中國國家主席習近平（右）25日在人民大會堂會見法國總理菲力普（左）。 美聯社
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中國國家主席習近平25日在人民大會堂會見法國總理菲力普（Edouard Philippe）。在會晤中習近平強調，中方讚賞法方願積極參與共建「一帶一路」的合作，願本著共商共建共享原則，實現「一帶一路」倡議同法國和歐盟發展戰略有效對接。雙方要共舉多邊主義旗幟，堅持公平正義，共同維護國際關係基本準則。

新華社報導，習近平歡迎菲力普訪華，指出馬克宏總統和總理先生在半年內相繼訪華，體現了法方對發展中法關係的高度重視，體現了中法關係的高水平。習近平指出，當前，世界正在發生深刻複雜變化。中方願同法方一道，不斷豐富中法全面戰略夥伴關係內涵，繼續做國家間相互尊重、合作共贏、交流互鑑的典範。

習近平強調，中法是全面戰略夥伴，雙方要強化夥伴意識，堅持相互信任、平等相待，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切。充分發揮中法各個對話交流機制和平台作用，增進相互了解，深化互信。要著力深化務實合作，盡早落實已達成的各項合作共識和協議，發揮好重大項目的引領帶動作用，加快培育新的合作增長點。中方願同歐方一道努力，推動中歐關係行穩致遠。

菲力普表示，馬克宏總統年初對中國成功的訪問，再次彰顯了法中戰略合作的重要性。中國既有長遠規畫，又能腳踏實地，發展成就令人欽佩。法國對法中關係充滿信心，願繼續深化兩國經貿、文化交流，推進民用核能、航空航天等戰略性合作。

他指出，「一帶一路」倡議是一個面向未來的合作設想，符合全人類的利益。法國在國際事務中堅持獨立自主的政策，在多邊主義面臨挑戰的今天，擁有穩定的合作夥伴非常寶貴。法方願同中方共同致力於促進世界的和平與穩定，加強歐盟同中國的合作關係。

另一方面，中國國務院副總理劉鶴昨與歐盟委員會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen），共同主持中歐經貿高層對話。雙方同意反對單邊主義及貿易保護主義，決定加強金融合作，同意關注並推動解決各自企業面臨的市場開放問題。

香港信報財經網報導，劉鶴在會中表示，雙方共同認為必須堅決反對單邊主義，以及貿易保護主義，防止此行為可能對世界經濟產生的衝擊和衰退性影響。

習近平法國一帶一路
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