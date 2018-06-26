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陸媒：中國晶片自給率不到10%

2018-06-26 12:02中央社 香港26日電

陸媒報導，當前中國大陸在晶片的自給率不到10%，相關人才缺口達40萬人。

中國通訊大廠中興通訊遭美國制裁一事，引發外界對大陸製造晶片能力的關注。

新浪網26日引述的長篇分析文章指出，大陸有完整的積體電路產業鏈，但缺乏「核芯」產品設計、製造和生產的能力。大陸稱晶片為「芯片」。

文章指出，國際研究暨顧問機構Gartner發布的2017年全球半導體排行榜前10名企業中，沒有一家是大陸公司。

據說，大陸做得較好的領域，比如晶圓代工企業中芯國際，全球排名第5，但其全年營業收入僅是台積電的1/10。

在技術上，台積電已經掌握了7nm工藝，而中芯國際還在苦苦提升28nm工藝的良率，距離突破14nm工藝還需要一些時間。

此外，積體電路設計企業華為海思在國際上一展頭角，但僅能實現華為製造的自給自足。

文章表示，在存儲晶片、伺服器、個人電腦、可程式設計邏輯裝置等領域，大陸國產晶片自給率幾乎為0。

文章指出，大陸是全球最大的積體電路消費市場，但國產晶片供給率不到10%，對進口晶片倚賴之大，不言而喻。

據分析，大陸很多企業都是晶片使用大戶，中興事件讓他們看到了巨大的危機，因此有人開始進行相關投資。

但文章引述「中國積體電路產業人才白皮書（2016-2017）」指出，目前大陸積體電路從業人員總數不足30萬人。按總產值計算，人才培養總量嚴重不足，有40萬的人才缺口急需補上。

示意圖。新浪網26日引述的長篇分析文章指出，大陸是全球最大的積體電路消費市場，但...
示意圖。新浪網26日引述的長篇分析文章指出，大陸是全球最大的積體電路消費市場，但國產晶片供給率不到10%，對進口晶片倚賴之大，不言而喻。圖／ingimage
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