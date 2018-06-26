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電子錢包跨境匯款 香港上線

2018-06-26 01:41聯合報 中新社

中新社
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全球首個基於區塊鏈的電子錢包跨境匯款服務昨在香港上線。港版支付寶AlipayHK的用戶可以通過區塊鏈技術向菲律賓錢包Gcash匯款。香港財政司司長陳茂波、長和集團聯席董事總經理霍建寧、阿里巴巴集團董事局主席馬雲、螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟等嘉賓出席發布會。

香港區塊鏈技術阿里巴巴集團
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