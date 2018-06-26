京津冀農產加工產值 2020年拚2兆

2018-06-26 01:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



京津冀三地昨在河北石家莊聯合發布「京津冀農產品加工業發展規劃（2018-2020）」（簡稱「規劃」）。「規劃」提出到2020年，京津冀農產品加工業產值比2015年增長50%以上，達到2兆元（人民幣，下同）以上。

中新社報導， 「規劃」由北京市農村工作委員會、天津市農村工作委員會、河北省農業廳聯合發布。「規劃」提出，到2020年，京津冀農產品加工業產值要達到2兆元，基本形成京津冀農產品加工業區域布局合理，行業布局清晰，產業結構優化，產能產效顯著提高，社會帶動效應顯著增強，區域內農民收入穩步增長的局面。

北京將以科技要素優勢重點發展高端化、康養型、精緻化農產品精深加工；天津以區位優勢重點發展城市服務型綠色、精品、特色菜籃子農產品加工；河北以資源秉賦優勢重點發展主食加工和精深加工，實現京津冀農產品加工業優勢互補、資源共享、利益共贏。

「規劃」提出五項主要任務，包括建設加工業聚落，培育農業產業化聯合體；實施國家品牌戰略，加強加工品牌建設；強化科技創新驅動，提升能力與水平；建立「五統一」機制，實現共享共贏；積極引入「互聯網+」，實現融合發展等。

「規劃」編製工作2015年12月啟動。旨在落實「京津冀協同發展規劃綱要」，進一步紓解北京非首都功能，加快農產品加工業區域一體化發展，調整優化農產品加工業產業結構和布局，提升供應保障能力和質量安全水平。