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中美貿易摩擦升溫 瑞銀：陸下半年還將降準150個基點

2018-06-25 23:04聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國人民銀行（大陸央行）24日宣布，自7月5日起定向降準50個基點，預計釋放資金人民幣7,000億元。瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，人行此舉已釋放更爲清晰的貨幣政策寬鬆信號。面對中美貿易摩擦升溫等諸多不確定因素，預期下半年人行還將繼續降準，規模可能達150個基點（1.5個百分點）。

汪濤在25日發布的最新研究報告稱，本次降準將對大陸五大國有銀行和12家股份制銀行釋放人民幣5,000億元資金，作爲去槓桿政策的一部分，這部分資金將「鼓勵」銀行用於推進市場化「債轉股」項目。

同時，本次降準將對郵儲銀行、城市商業銀行和非縣域商業銀行釋放人民幣2,000億元資金，主要用於支持發放小微企業貸款。

人行重申本次降準是「定向」的，且貨幣政策依然保持「穩健中性」。不過，本次降準覆蓋了大多數銀行、且釋放資金規模達人民幣7,000億元，幾乎相當於一次全面降準50個基點。與此前兩輪降準相比，本次降準實際上釋放了相對更爲清晰的貨幣政策寬鬆信號：

一、今年1月生效的定向降準曾明確指出銀行需要滿足的量化標準，而本次降準則未提及具體定量要求；

二、4月降準釋放的資金大部分用於置換未來一年到期的MLF、淨注入資金僅人民幣4,000億元，而本次降準淨注入的流動資金則達7,000億元。

目前因中美貿易摩擦升溫使中國面臨的外部不確定性明顯上升（7月6日起，中美對雙方産品加徵關稅都將生效），而內部則面臨資管新規不斷落實的影響，且近期內需也出現了一些放緩跡象。

在此背景下，汪濤預計，大陸官方未來將會推出更多的偏向寬鬆的政策微調。在去槓桿的背景下，今年前五個月社會融資規模中的影子信貸規模已減少超過人民幣5,600億元，而去年同期則是增加人民幣2.3兆元，且最近信用事件頻發導致信貸債券市場情緒脆弱。

此次降準將有助於改善銀行間市場流動性，安撫市場情緒，並爲銀行支持市場化債轉股和增加發放貸款（特別是小微企業貸款）提供資金。但即便如此，汪濤認為，這可能也不足以完全抵消影子信貸的下行壓力。

汪濤稱，考慮到國內外環境存在的不確定性、且即將有大規模MLF面臨到期（三、四季度分別有人民幣7,000億元和1.3兆元MLF到期），預計下半年人行還將繼續降準，規模可能至多達150個基點。

此外，人行還會繼續使用MLF、PSL等其他流動性管理工具。另一方面，預計影子信貸依然面臨下行壓力，而銀行表內貸款有望強勁增長。

汪濤預期，大陸整體信貸增速（社會融資規模餘額剔除股票+地方政府債券餘額）仍將疲弱，但考慮到銀行表內貸款穩健增長、未來企業債券和地方政府債券發行有望有所回暖，整體信貸增速不會較5月的11.6%進一步大幅滑坡。

另，銀行推進債轉股可能需要更多銀行通過建立資産管理子公司來實施，而這將佔用銀行資本金（降準無法直接提供支援），因此預估未來大陸官方還應推出更多政策細節和支持措施。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤（瑞銀／提供）
瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤（瑞銀／提供）
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