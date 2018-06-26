親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

技術革新 大陸「獨角獸」最大挑戰

2018-06-26 01:41聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

全球知名會計師事務所普華永道昨發布「普華永道獨角獸CEO調研2018」，顯示未來年將是中國獨角獸企業發展的戰略機遇期，適應技術革新、消費者行為的變遷及新業務模式的湧現，被獨角獸高層視為未來一至三年的最大挑戰。

中新社報導，報告顯示，與模式創新相比，未來一至三年中國獨角獸企業更看重技術革新帶來的重大影響。分別有57%和45%的受訪企業高層將「新技術的不斷出現」和「顛覆性業務模式的出現」，選為影響公司的首要外部因素。

普華永道大陸內地初創與私營企業業務合夥人黃翰勛分析，中國企業在商業模式上不斷推陳出新，尤其注重用戶體驗，在將產品和服務用最經濟快捷的方式提供給消費者方面不乏成功案例。

不過，商業模式創新門檻相對較低，更容易被效仿並在同業競爭中被超越；要躋身領先企業行列，獨角獸將越來越倚重科技創新為先導，並輔以新的商業模式實現技術的商業化落地。

進一步探究獨角獸關心的「新技術」可以發現，受訪企業高層認為大數據和人工智能是對於業務發展和產品研發最具影響力的新興技術，比重分別為76%和67%，排名三至六的技術分別為雲計算、物聯網、5G和區塊鏈。

科技驅動型的獨角獸企業，有四分之一的受訪企業視技術為企業最核心的競爭優勢，而且運營時間較長的獨角獸更傾向將數據視為其最核心競爭優勢。

從獨角獸企業的戰略來看，不同於成熟企業優先考量效率和成本的做法，受訪獨角獸高管將未來一至三年可持續增長戰略中的第一要素給了人才。報告稱，人才缺乏也被企業視為應用新技術的最大瓶頸，尤其是新興科技領域。

普華永道中國北京分所審計部合夥人及審計部民營企業客戶組主管合夥人王崧表示，獨角獸企業更關注人才和企業文化等長期戰略，反映出中國市場依舊處於高速發展期，獨角獸可以從市場上獲得較充裕的資本支持。

北京和服物聯網
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

大陸五部委 挺小微企業融資

2018-06-26 01:14

陸微企貸款難 只能借高利貸

2018-06-26 01:14

中歐對話 要擴大金融合作

2018-06-26 01:13

人民幣貶至半年新低

2018-06-26 01:13

電子錢包跨境匯款 香港上線

2018-06-26 01:41

陸獨角獸們 掀赴港上市潮

2018-06-26 01:15

西安長沙打房 暫停企業購屋

2018-06-26 01:15

陸射救股六箭 成效有限

2018-06-26 01:13

小米8系列 18天賣百萬支

2018-06-26 01:13

陸股解碼／新經濟題材 聚焦

2018-06-26 00:14

陸手機直播平台 將在港上市

2018-06-26 00:14

恆大砸256億 入主美新能源車廠

2018-06-26 00:14

廣州南沙攜手星國 打造國際營商通平台

2018-06-26 01:41

進住深圳 積分入戶限額萬人

2018-06-26 01:41

貨貿深圳 拚綠色智慧國際港

2018-06-26 01:41

京津冀農產加工產值 2020年拚2兆

2018-06-26 01:41

5A景區票價不親民 新疆喀拉峻最高貴...高達人民幣335元

2018-06-26 01:17

中美貿易摩擦升溫 瑞銀：陸下半年還將降準150個基點

2018-06-25 23:04

陸最高檢：嚴查互聯網金融等重點領域金融犯罪案件

2018-06-25 22:09

陸人行等五部會合推23條措施：加大小微企業的金融支持

2018-06-25 17:30

廣西優惠連發 擴大對外開放

2018-06-25 15:03

避美關稅 中國鋼鐵業轉進東南亞

2018-06-25 15:03

元大投顧：中國人行定向降準 緩和流動性壓力

2018-06-25 13:28

人民幣兌美元續貶 盤中重挫近400個基點

2018-06-25 12:14

書摘／日軍大屠殺前夕的南京 房價爆跌 房租爆漲

2018-06-25 11:38

美團今日向港交所遞交IPO申請 騰訊持股20%

2018-06-25 10:39

小米香港IPO發行價最高22港元 預料募資275億港元

2018-06-25 09:46

廣西物流、關口優惠 多箭連發

2018-06-25 01:57

政策挺、關稅降 福州港整車進口量飆高

2018-06-25 01:57

河北阜城縣發展玻璃商機

2018-06-25 01:57

東北振興 亟待投資「羊群效應」

2018-06-25 01:57

山東推普惠金融 扶助新農業

2018-06-25 01:57

新混動調車機車 株機銷德20輛

2018-06-25 01:56

天津新能源車 前5個月大升4倍

2018-06-25 01:56

京津產業外遷黃驊引進

2018-06-25 01:56

河北邯鄲市超市購物 消費者靠臉支付

2018-06-25 01:56

烏市綜保區運營 新疆金三角開放

2018-06-25 01:56

北京瞭望／中共vs.老美 要打貿易持久戰

2018-06-25 01:18

大陸．資金．對策／大陸新版「個人所得稅」影響分析

2018-06-25 00:40
看更多

熱門文章

日本球迷撿垃圾被讚 陸媒吃味：中國球迷為何沒人誇？

2018-06-25 14:38

書摘／日軍大屠殺前夕的南京 房價爆跌 房租爆漲

2018-06-25 11:38

美媒：大陸鎮江退伍軍人抗議疑似已被驅散 局勢仍嚴峻

2018-06-25 10:21

中國專家看川普：殘忍的戰略家

2018-06-25 14:37

遭狼師猥褻 直播輕生被酸「快去死」 甘肅少女跳樓亡

2018-06-25 15:08

大陸軍方證實 美國防部長將於明日起訪問北京

2018-06-25 09:53

用金飾繳過路費遭拒 男子拔擋桿大鬧收費站

2018-06-25 16:58

大陣仗召回駐外人員…習近平外交思想「最高規格」登場

2018-06-25 15:17

鎮江退伍軍人抗議持續 當地嚴控出入交通

2018-06-25 18:33

胡錦濤之子胡海峰 擬任嘉興市委書記

2018-06-25 19:31

小米香港IPO發行價最高22港元 預料募資275億港元

2018-06-25 09:46

中美貿易摩擦升溫 瑞銀：陸下半年還將降準150個基點

2018-06-25 23:04

人民幣兌美元續貶 盤中重挫近400個基點

2018-06-25 12:14

脫口秀狠酸「習大大」 HBO網站遭封鎖

2018-06-25 15:19

國際透明組織亞太區年會在台舉辦 獨缺中國大陸

2018-06-25 11:30

習近平會見法國總理：共舉多邊主義旗幟 堅持公平正義

2018-06-25 13:56

美團今日向港交所遞交IPO申請 騰訊持股20%

2018-06-25 10:39

陸人行等五部會合推23條措施：加大小微企業的金融支持

2018-06-25 17:30

政策出錯書記神隱 海南省狀況費疑猜

2018-06-25 14:38

中國高校廣布網 塞「習思想」進學生大腦

2018-06-25 15:17

立體無縫隙巡查！中國城管進化 無人機飛上天

2018-06-25 15:15

港鐵西鐵線元朗站橋墩沉降 港府早知情

2018-06-25 15:14

為看周杰倫演唱會被抓 廣東逃犯哀求：聽完再關

2018-06-25 15:04

陸最高檢：嚴查互聯網金融等重點領域金融犯罪案件

2018-06-25 22:09

元大投顧：中國人行定向降準 緩和流動性壓力

2018-06-25 13:28

徐立之研究囊狀纖維化 第4位華人獲華倫醫學獎

2018-06-25 15:13

田北辰爆：港鐵沙中線紅磡站 短鋼筋5000支

2018-06-25 15:09

避美關稅 中國鋼鐵業轉進東南亞

2018-06-25 15:03

中法總理聯手表示 北京將加快空巴購機協商

2018-06-25 21:19

對網友檢舉神回覆 陸環保局微信號暫停

2018-06-25 14:49

支付寶提供香港菲律賓跨境匯款功能 全球首見

2018-06-25 19:33

陸女子跳樓輕生 圍觀者鼓譟被拘

2018-06-25 18:35

陸專家：陸虹膜識別產品 引領國際

2018-06-25 17:15

從小淡定自主 盲生高考名列上海前十

2018-06-25 15:06

廣西優惠連發 擴大對外開放

2018-06-25 15:03

美國防部長訪大陸 先硬後軟

2018-06-25 23:39

北京世界園藝博覽會 進入布展階段

2018-06-25 16:20

低端人口風波 北京大興大火報告出爐15人被捕

2018-06-25 22:32

憂貿易戰開打 港股收黑

2018-06-25 17:11

小米8系列 18天賣百萬支

2018-06-26 01:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top