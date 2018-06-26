技術革新 大陸「獨角獸」最大挑戰

2018-06-26 01:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



全球知名會計師事務所普華永道昨發布「普華永道獨角獸CEO調研2018」，顯示未來年將是中國獨角獸企業發展的戰略機遇期，適應技術革新、消費者行為的變遷及新業務模式的湧現，被獨角獸高層視為未來一至三年的最大挑戰。

中新社報導，報告顯示，與模式創新相比，未來一至三年中國獨角獸企業更看重技術革新帶來的重大影響。分別有57%和45%的受訪企業高層將「新技術的不斷出現」和「顛覆性業務模式的出現」，選為影響公司的首要外部因素。

普華永道大陸內地初創與私營企業業務合夥人黃翰勛分析，中國企業在商業模式上不斷推陳出新，尤其注重用戶體驗，在將產品和服務用最經濟快捷的方式提供給消費者方面不乏成功案例。

不過，商業模式創新門檻相對較低，更容易被效仿並在同業競爭中被超越；要躋身領先企業行列，獨角獸將越來越倚重科技創新為先導，並輔以新的商業模式實現技術的商業化落地。

進一步探究獨角獸關心的「新技術」可以發現，受訪企業高層認為大數據和人工智能是對於業務發展和產品研發最具影響力的新興技術，比重分別為76%和67%，排名三至六的技術分別為雲計算、物聯網、5G和區塊鏈。

科技驅動型的獨角獸企業，有四分之一的受訪企業視技術為企業最核心的競爭優勢，而且運營時間較長的獨角獸更傾向將數據視為其最核心競爭優勢。

從獨角獸企業的戰略來看，不同於成熟企業優先考量效率和成本的做法，受訪獨角獸高管將未來一至三年可持續增長戰略中的第一要素給了人才。報告稱，人才缺乏也被企業視為應用新技術的最大瓶頸，尤其是新興科技領域。

普華永道中國北京分所審計部合夥人及審計部民營企業客戶組主管合夥人王崧表示，獨角獸企業更關注人才和企業文化等長期戰略，反映出中國市場依舊處於高速發展期，獨角獸可以從市場上獲得較充裕的資本支持。