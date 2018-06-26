進住深圳 積分入戶限額萬人

2018-06-26 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



2018年度深圳市積分入戶指標申請工作，昨開始申請，計畫指標僅有1萬名。

深圳特區報引述深圳發改委指出，2018年度深圳市積分入戶指標申請工作昨天啟動申請，9月30日截止。辦法指，今年以配偶（或本人與配偶共有）房產申請積分入戶的，符合申請條件的申請人婚姻應在今年1月1日前即登記，且在申請截止時間內仍存續。

據了解，「深圳市積分入戶辦法（試行）」去年發布，為長期在深穩定就業和居住的非戶籍人口開闢新入戶渠道。辦法今年進入試行期第二年。

辦法顯示，申請需滿足以下幾個基本條件：包括年齡男性在55周歲以下，女性在50周歲以下；持有效的深圳經濟特區居住證；擁有深圳市合法產權住房（或在深圳市租賃住房）年限及依法按時參加深圳市社會養老保險年限均已滿五年；此外，未參加過國家禁止的組織及活動。

申請途徑是，符合上述基本條件可通過深圳市公安局門戶網站提出積分入戶申請。規定也提醒，今年以配偶（或本人與配偶共有）房產申請積分入戶的，申請人和配偶的婚姻登記時間須在2018年1月1日之前，且2018年9月30日當日婚姻仍在存續期內。

關於積分分值核算的有關條件，申請人的入戶總積分為穩定居住、穩定就業及誠信守法情況等指標的累計積分。各項積分指標計算時點均截止至2018年9月30日當日。有不良信用紀錄且還款（費、稅）逾期時長未滿90天，每存在一筆減15分（個人徵信以深圳市個人信用徵信系統核查的個人信用結果為準。

有不良信用紀錄且還款（費、稅）逾期時長已滿90天，每存在一筆減30分；被法院列為失信被執行人，減100分；有刑事犯罪紀錄減200分；有被強制戒毒或因吸毒被執行行政強制措施、行政處罰紀錄減150分。