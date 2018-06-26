貨貿深圳 拚綠色智慧國際港

2018-06-26 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



日前發布的「深圳市人民政府關於促進深圳港加快發展的若干意見」提出，在深圳港開展自由貿易港試點，並將深圳港打造成為綠色智慧的全球樞紐港，與香港港共建國際航運中心的發展目標。

新華社報導，深圳港是全球第三大貨櫃港，也是深圳加快發展更高層次開放型經濟，打造參與全球競爭合作開放先行區的重要支撐。

意見在促進港口協同發展、夯實港口基礎設施建設、完善港口集疏運體系、建設綠色平安港口、實施智慧港口建設、促進現代航運服務業發展等方面提出具體舉措。

意見提出，在深圳港開展有關自由貿易港試點工作。根據國家授權實行集約管理體制，在有效防控風險的前提下，依託信息化監管手段，取消或最大程度簡化港區貨物的貿易管制措施，在東、西部港區實施高標準的「一線放開」「二線安全高效管住」貿易監管制度，最大限度簡化通關程序，研究擴大特殊監管區覆蓋範圍，大幅提升港口國際競爭力。

依據意見，計畫到2020年底，深圳港水水中轉和海鐵聯運比重不低於26%，壓縮貨物通關時間1/3，初步建立自由貿易港。

意見提出，促進灣區港口協同發展，深圳將創新深港港口快速通關模式，開展「深港自貿通」試點，形成前海蛇口自貿片區與香港間的直通物流大通道；探索建設深港組合港，實現兩地港口物流服務一體化。同時，進一步強化深圳港與粵港澳大灣區及周邊港口的業務聯繫，重點推進中山、東莞到深圳多式聯運一次申報、一次查驗、一次放行試點改革，逐步推進大灣區港口通關一體化。

此外，意見還公布了推進高效通關、打造生鮮進口快速通關管道、停徵出入境檢驗檢疫費等舉措。