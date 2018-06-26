廣州南沙攜手星國 打造國際營商通平台

2018-06-26 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州南沙政商「國際營商通」一站式海外企業服務平台簽約儀式昨在南沙舉行。平台由廣州市南沙區政務服務中心和新加坡廣東會館共建，旨在促進雙方資源共享、協同發展。

中新社報導，廣州南沙早在2016年4月就啟動了商事服務「香港通」，率先將中國內地商事服務延伸至香港地區，實現港人港企「足不出港」就可以享受便捷、免費商事服務；2017年12月，廣州南沙政銀商事服務「跨境通」啟動，海外投資者可以通過中國工商銀行陸續開通「跨境通」服務的境外銀行合作網點，實現異國異地辦理營業執照。

此次「國際營商通」一站式海外企業服務平台的簽約，則標誌廣州南沙政務服務的再次升級，南沙將藉助新加坡廣東會館在東南亞華僑界的知名度，依託華人商會在海外地區網點多、資源廣的全球網絡優勢，通過該平台為新加坡及其他海外投資者提供廣州南沙商事登記、境外投資、國際金融、投資諮詢、政策兌現等服務，也為中國企業在新加坡開拓市場提供境外投資備案服務。

廣州南沙開發區管委會副主任潘玉璋表示，廣州南沙和新加坡方面的合作由來已久，希望通過與新加坡廣東會館的合作，吸引更多東南亞華人到粵港澳大灣區發展，也希望當天成立的平台能够給東南亞的華人帶來方便，助一臂之力。

新加坡廣東會館會長何國才表示，新加坡廣東會館將幫助廣東企業「走出去」，為企業在國外發展尋求合適的合作方，還將帶動整個東南亞的企業家到廣州南沙進行投資建設，促進雙方在經貿、文化領域的合作。