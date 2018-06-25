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陸人行等五部會合推23條措施：加大小微企業的金融支持

2018-06-25 17:30聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

經大陸國務院同意，中國人民銀行、大陸銀保監會、大陸證監會、大陸發改委、大陸財政部聯合發文指出，將從貨幣政策、監管考核、內部管理、財稅激勵、優化環境等方面提出23條短期精準發力、長期標本兼治的具體措施，督促和引導金融機構加大對小微企業的金融支持力度，緩解小微企業融資難融資貴，切實降低企業成本，促進經濟轉型升級和新舊動能轉換。

澎湃新聞網報導，人行官網今天公告《關於進一步深化小微企業金融服務的意見》指出，將加強貸款成本和貸款投放監測考核，促進企業成本明顯降低。

意見強調，大陸銀行業等金融機構要努力實現單戶授信總額，在人民幣1,000萬元（約新台幣4,700萬元）以下的小微企業貸款，成長率須高於各項貸款成長率，有貸款餘額的戶數高於去年同期水準。

二是進一步縮短融資鏈條，清理不必要的通道和過橋環節，禁止向小微企業貸款收取承諾費、資金管理費，嚴格限制收取財務顧問費、諮詢費。

三是改進信貸政策導向效果評估，著力提高金融機構支持小微企業的精準度。健全普惠金融組織體系，提高服務小微企業的能力和水平。

意見要求，一是大型銀行要繼續深化普惠金融事業部建設，向基層延伸普惠金融服務機構網點；鼓勵未設立普惠金融事業部的銀行增設社區、小微支行。二是推進民營銀行常態化設立，引導地方性法人銀行業金融機構繼續下沉經營管理和服務重心。三是銀行業金融機構要強化內部激勵，大中型銀行要加大內部資金支持力度。深化落實小微企業授信盡職免責辦法。四是要運用現代金融科技等手段，推進小微企業應收賬款融資專項行動，發揮保險增信分險功能，提高小微企業金融服務可得性。

此外，為大力拓寬多元化融資渠道，優化營商環境，嚴厲打擊騙貸騙補等違法違規行為。意見提出，支持發展創業投資和天使投資，完善創業投資、天使投資退出機制；持續深化新三板分層、交易制度改革，完善差異化的發行、資訊披露等製度。

此外，應規範發展區域性股權市場，引導小微企業聚焦主業，健全財務制度，守法誠信經營，提升自身信用水平。並推動建立聯合激勵和懲戒機制，依法依規查處小微企業和金融機構內外勾結、弄虛作假、騙貸、騙補等違法違規行為，確保政策真正惠及小微企業。

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