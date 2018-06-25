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東北振興 亟待投資「羊群效應」

2018-06-25 01:57聯合報 記者賴錦宏／綜合報導「

川金會」和金正恩三訪中國大陸後，東北的振興再次成為民眾的討論焦點。「一只羊可以引來一群羊，東北振興亟待形成投資的羊群效應。」英國董事學會董事約翰·麥克萊恩說，只要培育更多投資成功的典型案例，就會進一步增強投資者在東北投資的信心。

新華社報導，近日舉行的中國（瀋陽）東北振興國際金融大會上，來自歐洲、東北亞的多位國際金融界人士聚焦東北振興，就東北如何進一步擴大開放、吸引外資進入等熱點問題展開了系列討論。

三菱東京日聯銀行（中國）副董事長兼副行長小原正達表示，東北具備雄厚的工業基礎和豐富的人才資源。他說：「以瀋陽為例，雖以工業聞名，但諸如文化、旅遊等其他產業發展前景也很好，具備很多優勢。」

「遼寧作為地緣經濟的中心，區位優勢很明顯，但是我認為在交通便利程度上，仍有很大的提升空間。」SK中國副總裁劉智平說，比如說，瀋陽的國際航線相比其他城市還很不足，國際投資者往來還不夠便利。

如何形成投資的羊群效應？約翰·麥克萊恩認為，要抓住「一帶一路」倡議帶來的機遇。「一帶一路」能為更多投資者帶來信心，給企業以安全感。東北需要塑造更多的典型企業，才能鼓勵其他投資者前來投資，但這需要時間，要不斷溝通，更要具備耐心。

世界知名輪胎生產商米其林增資3億歐元擴建瀋陽輪胎工廠、總投資76億元人民幣的華晨寶馬新大東工廠在瀋陽成功投產，使寶馬在大陸整車年產能增至45萬輛等，隨著一批重大外資項目相繼落地，東北對外資的吸引力正逐漸增強。

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