人行：定向降準目的在支援債轉股和小微企業融資

2018-06-24 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



中國人民銀行表示，此次定向降準資金將用於「債轉股」，並加大對小微企業的支持力度，也會將金融機構使用降準資金支持「債轉股」和小微企業融資的情況，納入宏觀審慎評估。

澎湃新聞網報導，對於有分析人士認為，這次定向降準是結構性寬鬆、或邊際寬鬆。人行表明，郵政儲蓄銀行和城市商業銀行、非縣域農商行等中小銀行應將降準資金主要用於小微企業貸款，著力緩解小微企業融資難、融資貴問題。

民生銀行首席研究員認為，考慮到當前和未來一段時間大陸金融市場流動性狀況、金融去槓桿，以及廣義貨幣（M2）成長率處於歷史低點，這次定向降準釋放人民幣7,000億元資金，還是一個穩健中性貨幣政策的體現。

如是金融研究院院長管清友指出，本次定向降準重點支持債轉股，穩妥推進去槓桿。客觀上釋放了流動性，緩解了資金壓力，有利於改善市場情緒。

人行官網指出，支持「債轉股」實施方真正行使股東權利，參與公司治理，並推動混合所有制度改革。因此定向降準資金不支持「名股實債」和「殭屍企業」的項目。人行將要求相關銀行要建立帳目，逐筆詳細記錄市場化、法治化「債轉股」實施情況，按季報送人行等相關部門。

人行也表示，將鼓勵相關銀行和實施方，按照不低於1比1的比例尋找社會資金參與「債轉股」。同時，「債轉股」有關股份，以及相關債務減記要嚴格遵循市場化定價，按照法律，由相關參與方協商確定。

此外，人行支持各種企業開展市場化、法治化「債轉股」，相關實施方應真正參與「債轉股」後企業的公司治理，促進其公司治理水平的提高，同時推進混合所有制改革。而實施「債轉股」的案件，應當有利於改善企業資產負債結構，恢復企業發展動能。