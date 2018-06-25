廣西物流、關口優惠 多箭連發

2018-06-25 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西官方來密集印發推出一系列政策措施，加速擴大對外開放。

中新社報導，「廣西關於加快推進中新互聯互通南向通道建設的若干政策措施（試行）」（簡稱「政策措施」）中提出，2018-2020年，廣西將在南向通道班列及班輪運營、物流和通關費用、冷鏈物流體系建設等方面提供優惠政策，加快推進中新互聯互通南向通道建設。

「政策措施」要求，運營企業對外公示多式聯運集裝箱收費一口價並承諾聯運服務標準；支持建設南向通道多式聯運綜合信息服務平台和經貿大數據平台；對納入南向通道廣西重點基礎設施項目庫的重點物流園區項目，將優先列入自治區層面統籌推進重大項目，由自治區統籌安排用地指標。

廣西壯族自治區商務廳副廳長譚秀洪表示，在土地、稅收以及建設重點物流園區方面對企業進行支持，有利於全方位促進南向通道健康發展，使廣西真正成為一條為西部地區以及“一帶一路”沿線國家和地區認可的黃金通道。

在加快推進口岸對外開放方面，廣西官方本月出台「關於進一步深化改革創新優化營商環境的若干意見」，提出廣西力爭3年內，完成一批口岸的對外開放。包括愛店口岸、梧州口岸（赤水港）、東興口岸（北侖河二橋）、友誼關口岸（浦寨通道）、碩龍口岸、友誼關口岸（弄堯通道）、峒中口岸（含裡火通道）開放，以及水口口岸、龍邦口岸擴大開放等。

廣西社科院數量經濟研究所所長姚華表示，下一步廣西類似的政策還會陸續出台，讓更多的人流、物流、資金流匯聚於此，合作共贏。