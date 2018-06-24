赴陸工作 四大利器護權益

2018-06-24 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／專題報導



32歲台青鄭博宇是大陸首鋼集團旗下「創業公社」港澳台事業部總經理，他提醒台籍員工在大陸職場，就業證、台胞證、工作合約書、「五險一金」要跟著一起走，職場權益才完善。

鄭博宇表示，就業證的申請時間長短要看各公司人資的效率，員工還要體檢，規定是十天內要辦理，但也有拖到一兩個月才申請的。

有工作證才能受到大陸勞動法的保護，「五險一金」的社會保險包含養老、醫療、失業、工傷和生育，及住房公積金，有意長期在大陸工作者一定要投保。

經濟日報提供 分享 facebook 至於大陸職缺平台，鄭博宇推薦獵聘網、拉勾、前程無憂、58同城、脈脈等網站。他說，台籍員工在大陸適合的行業如文創、服務業、科技業，軟實力占優勢，遇到突發情況解決問題的靈活度高。

「在大陸是工作來找我，不是我去找工作，」今年35歲的曾怡菁說，她在大陸職場闖蕩快十年，累積很多人脈與工作經驗，大陸人力市場需求大，汰換快，必須不斷學習，且適應快節奏的生活步調。

曾怡菁2009年大學畢業後隻身前往大陸工作，足跡遍及青島、上海、深圳等城市 。目前在大陸廣東省一家餐飲品牌行業，規劃公司品牌設計文案。

「在大陸職場談合作案，現金為王，就算有書面資料合約，也一定要先拿訂金，」她曾遇過和大陸廠商談品牌合作，先提案再支付，但對方卻將提案內容占為己有並轉給其他公司執行，讓她白忙一場，欲哭無淚。

台籍員工在大陸屬於外籍人士，外籍人員個人所得稅稅率，依薪資所得適用九級超額累進稅率，按月應納稅所得額計算徵稅。最高一級為45%，最低一級為5%。外籍人員個稅起徵點提高到人民幣4,800元。

為了規避個人所得稅，曾怡菁說，有些台籍員工在大陸簽工作合約時，以最低薪資為工資，如北京最低工資人民幣2,000元，低於起徵點人民幣4,800元，就免稅，而公司透過海外帳戶每月匯款補足實際工資。不過，此舉有風險，當勞資糾紛出現時，能求償的金額將以書面上的金額為依據。