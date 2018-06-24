調控一年 北京二手房價跌15%

2018-06-24 01:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



北京房市調控，房價重創，投資性需求將很難回溫。 本報系資料庫 分享 facebook 北京市自去年3月17日發布房市調控政策以來，對房地產造成重創，成交量創四年來新低，二手房價降幅達15%。官方透過限購、限貸等方式擠壓了投資需求，令市場陷入深度調整。分析師認為，未來北京房價整體將持續穩定，投資性需求很難在今年內死灰復燃。

華爾街見聞報導，房地產新政策發布一年多以來，根據中原地產統計，截至6月20日止，北京二手住宅單月簽約9,750戶，與5月的1.1萬戶相比下降12%，是2015年來近四年最低點。

成交量下滑同時，房價也在調整。根據公開數據顯示，截至今年3月，北京二手房屋平均價格，每平方公尺人民幣5.85萬元（約每坪新台幣90萬元），相當於2016年12月的水準。與2017年3月相比跌幅達15%。

據中原地產統計，從去年4月開始到今年的12個月內，北京市二手屋價格累計跌幅超過15%。

對於北京房地產市場的表現，58安居客房產研究院首席分析師張波分析，北京二手屋房價在2017年到達頂點之後一路下滑，今年第2季房價已處於相對穩定位置，隨著官方調控深入，房價將逐步回歸理性。

他認為，未來北京二手屋整體還將呈現「價穩量變」的態勢，雖會受季節等因素影響，但房價持續保持穩定，投資性需求很難在今年內死灰復燃。我愛我家市場研究院院長胡景暉也認為，未來北京二手房地產市場，將進入較為平穩的時期。

去年3月17日，北京市連同中央單位宣布北京房市調控進一步升級。政策規定：家庭名下在北京已擁有一戶住房，以及在北京無房屋，但有商業性住房貸款記錄，或有公積金住宅貸款記錄者，購買普通自用住宅的首付款比例，不得低於60%。

而購買非普通自用住宅的首付款比例，更是不得不低於80%。金融機構也暫停發放貸款期限25年以上的個人住宅貸款。這項政策發布一年零三個月以來，對北京房地產市場帶來重創。