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華為手機年銷量 衝2億支

2018-06-24 01:12經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

華為消費者業務CEO余承東表示，2018年華為手機銷量目標是超過2億支，明年目標是超過2.5億支，後年目標逾3億支。

經濟觀察報報導，2017年華為智慧手機全球出貨量為1.53億支，按照余承東的目標，代表華為智慧手機未來三年（2018到2020年）每年銷量增長約5,000萬支，銷量與比起年同增長率依次約為31%、25%和20%。

余承東在華為終端·全球合作夥伴及開發者大會上指出，華為注重有品質的增長，致力於中高階手機發展，放棄了很多可提升銷量的低階手機市場。

去年全球手機出貨量三星和蘋果的增長已顯露疲態，三星2017年手機出貨量為3.17億支，比2016年銷量僅增長1.9%；蘋果2017年手機出貨量為2.15億支，銷量僅年增0.2%。

三家手機廠商中，華為銷量增長速度最快，和2016年相比，手機出貨量增幅達到近10%。華為計畫在2018年讓手機銷量突破2億支，並非完全不可能。雖然全球出貨量華為去年排名第三，但大陸手機市場第一的寶座非華為莫屬，OPPO、小米和vivo都難以與之爭奪。

經濟日報提供
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余承東表示，華為在大陸手機市場的市占連續四年第一，截止目前，已達到31.2%，未來目標是超過40%。

搜狐財經報導，近期華為推出的GPU Turbo技術，大幅提升麒麟晶片的遊戲性能，給使用者體驗帶來質的提升，也極大低縮小了和蘋果高通之間的差距。

在海外市場，華為已經被越來越多的用戶所接受，華為在義大利、西班牙、俄羅斯和波蘭等歐洲國家的市場占有率已經達到了第一。在全球市場，華為手機拿下的市占率也已超過了10%。

和訊科技報導，不久前華為發布的P20上市2.5個月，發貨量超過600萬支，全球增長81%，大中華增長63%，海外增長150%。

研發投入方面，過去十年華為累計投入人民幣3,940億元的研發費用，僅去年一年的研發費用就投入人民幣897億元，占營收的14.9%。去年華為的研發費用在全球大公司裡排名第六位，余承東表示，華為每年的研發費用，保持超過20%以上的增長率，按照這樣的速度，今後三到五年內，華為的研發費用可能會排到全球第 一位。

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