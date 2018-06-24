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美解除中興禁令…只差一步

2018-06-24 01:10經濟日報 記者杜宗熹、編譯劉忠勇／綜合報導

中興通訊將於29日（周五）在港召開股東會，選出新一屆董事。 本報系資料庫
中興通訊將於29日（周五）在港召開股東會，選出新一屆董事。 本報系資料庫
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美國商務部官員透露，中興通訊預料「過兩天」就會寄存4億美元，這道手續一旦完成，美國即可解除原本勒令中興通訊七年不得向美國供應商採購零組件的禁令。

路透與彭博資訊報導，美國官員表示，中興通訊已支付10億美元罰款，且「這兩天」就會完成寄存4億美元。依照最新的和解條件，若中興通訊又違反最新協議，美國政府將可提領這4億美元。

路透引述知情人士報導，中興通訊希望周一之前或當天即可寄存這筆款項。

中興通訊2016年違反美國禁止出售技術給伊朗和北韓的法律，去年為此付出9億美元的民事和刑事罰款。今年4月，美國商務部以中興通訊未依和解條件懲處涉案幹部為由，處以美國供應商七年不得出售零組件給中興通訊的禁令。

美國總統川普改口說，他打算收回對中興通訊的懲罰，商務部隨後公布新協議。白宮貿易顧問納瓦羅曾表示，川普此舉是向習近平表達善意。

經濟日報提供
經濟日報提供
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受到美國政府禁令限制並再度恢復交易後，大陸中興通訊公司本周五（29日）將於香港召開股東大會，會中計劃通過修改公司章程及董事會議事規則的議案，也會選舉新一屆的非獨立董事及獨立非執行董事。

香港電台報導，根據中興的公告，這場股東大會還將審議批准中興通訊向中國銀行申請人民幣300億元綜合授信額度、向大陸國家開發銀行深圳分行申請60億美元綜合授信額度，以及中興通訊為中興香港中長期債務融資，提供金額不超過6億美元擔保的議案。

中興通訊公告出指，根據該公司與美國商務部工業和安全局（BIS）達成替代的和解協議，全體董事將於2017年度股東大會審議、選舉出新任董事之時，辭去董事職務，以及所擔任的董事會下設各專業委員會的職務。

中興通訊在受到美方裁罰後，未來的動向仍受到外界關注。

美國參議院18日以85比10的比數，投票通過了年度國防授權法案，也表明參議員對中興通訊制裁的態度。法案中的增補條文，將恢復對中興通訊違反貿易禁令而受到的禁售處罰。

中興能否被解除美國政府的禁令，目前仍是未知之數。美國參議院日前通過法案，包括否定上述和解協議的條文。

有關法案仍未正式成為法例。白宮已表明，爭取眾議院不批准包括有關條文的法案。

香港白宮

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