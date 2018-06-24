對岸招手優質台企掛牌

2018-06-24 01:16 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／上海23日電



大陸國台辦經濟局局長張世宏指出，台資企業在A股上市與大陸企業享有同等待遇，不會有任何政策障礙。尤其在歷經「中興事件」後，國台辦與證監會未來更將重點引導積體電路、精密機械、精緻農業等台灣具優勢的企業，加快到大陸掛牌上市。

台企聯台資企業上市公司委員會昨（23）日在上海舉行「台資企業擬上市公司主管座談會」，邀請證監會發行部副主任李維友、上海證交所上市發行部總監魏剛，向有意在A股上市的台資企業說明大陸相關上市政策與規則，吸引蘇浙滬50餘家台資企業參加。

出席這場座談的除已在大陸上市的鼎捷軟件、環旭電子外，還有多家已提出A股上市申請的台資企業，包括：南僑食品、江蘇榮成環保科技、福立旺精密機電等。此外，出席名單還有多家台灣上市公司大陸子公司相關負責人。

上海台商協會會長、上海冠龍閥門機械董事長李政宏透露，他的公司也屬於「擬上市企業」，目前正進行股改，希望能在明年送件申請。李政宏表示，由於他公司的業務95%都在大陸市場，不少業務是跟著「一帶一路」走，加上A股本益比高於台股，才會選擇在大陸申請上市。

經濟日報提供 分享 facebook 張世宏致詞表示，鴻海集團大陸子公司「工業富聯」6月8日在上交所成功掛牌，對於推動廣大台商在大陸上市發揮了很好的效益。他強調，台商企業在大陸上市有許多好處，是「一石多鳥」的選擇。他說，目前有29台資企業在大陸上市，有利提升大陸資本市場的質量，證監會對此也高度評價。他強調，大陸積極鼓勵和支持台企在大陸上市的政策一直沒變，大門也一直敞開。

台企聯台資企業上市公司委員會主委李明貴表示，昨天這場座談是該委員會去年5月成立後，舉辦的第二場台資企業上市座談會。目前有意在大陸上市的台資企業約有100多家，當中不乏台灣上市公司，希望分割大陸投資事業就地掛牌。