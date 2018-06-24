親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世足／孫興慜補時進球無功 南韓1：2不敵墨西哥

金曲獎完整得獎名單 陳奕迅壓軸奪年度專輯獎

寒武紀CEO 二年孵出獨角獸

2018-06-24 01:16經濟日報 記者李仲維／綜合報導

寒武紀創辦人兼CEO陳天石
寒武紀創辦人兼CEO陳天石
分享
寒武紀創辦人兼CEO陳天石認為，中國大陸想要崛起，就要穩穩占住陸產的人工智慧（AI）晶片，AI是大陸崛起的一個好機會，為了實現自己訂下的小目標，陳天石除了休息的時間都在工作，拚了命地往前跑。

全球智慧晶片領域首個獨角獸公司寒武紀科技日前完成B輪融資後，公司整體估值達25億美元，領先全球智慧晶片創業公司。

陳天石16歲考進中國科學技術大學少年班，之後朝人工智慧領域攻讀博士學位。將近20年來，陳天石只做這一件事，把最底層的生態基礎做好，也就是把晶片做好。2014年論文在美國召開的國際頂級學術會議上，陳天石獲最佳論文獎，之後更是獲獎無數。

為了打造產學研的新鏈條，以便將研究成果產業化後推向市場，陳天石與哥哥陳雲霽於2016年創立寒武紀。公司為什麼叫寒武紀？其實是大約5億年前，在地質學上被稱作寒武紀時代，幾乎所有現生動物類群的祖先突然在短時間內迅速出現，這就是生物進化史上著名的寒武紀生命大爆發。

公司取這個名字，陳家兄弟顯然立志為人工智慧時代的「物種大爆發」做貢獻。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
寒武紀團隊平均年齡只有25歲，但其中大多數人都已是晶片設計開發和人工智慧研究的「老兵」。「很多骨幹成員在校期間已開始從事相關領域的工作。在短短不到兩年內，這家有中科院背景的初創人工智慧企業迅速發展成為大陸首屈一指的AI獨角獸。在2017年更完成1億美元A輪融資，由聯想創投、阿里巴巴創投、國投創業，國科投資、中科圖靈、元禾原點等聯合投資。

陳天石分析，與傳統晶片不同，寒武紀的人工智慧晶片模擬大腦的神經元和突觸，一條指令即可完成一組神經元的處理。這種計算模式在做智慧處理時，例如識別圖像，效率比傳統晶片高幾百倍。

陳天石用「瑞士軍刀和菜刀」來比喻通用處理器和深度學習處理器的關係，他認為，瑞士軍刀雖然功能多，但是做菜的時候，還是菜刀更合適。在智慧處理方面，寒武紀就是這把更合適的菜刀。

對於人工智慧的未來，陳天石說，人類的大腦才是「問題求解器」的集大成者，人們對人工智慧寄予很多美好的願望，但是仍要懷著對人類和自然的敬畏之心。

瑞士創業

相關新聞

美解除中興禁令…只差一步

2018-06-24 01:10

人行示警 房企償債有壓

2018-06-24 01:12

台籍員工就業證 研議取消

2018-06-24 01:16

對岸招手優質台企掛牌

2018-06-24 01:16

赴陸工作 四大利器護權益

2018-06-24 01:16

華為聚焦AI 優化三面向

2018-06-24 01:12

調控一年 北京二手房價跌15%

2018-06-24 01:12

華為手機年銷量 衝2億支

2018-06-24 01:12

台北商旅劉季強 回台救觀光

2018-06-24 01:16

台企聯台資企業上市座談會 台企出席踴躍

2018-06-23 20:57

爭取在陸上市 台商：會遵守黨組織等規定

2018-06-23 20:41

小米香港IPO前夕 雷軍天價獎勵受矚

2018-06-23 17:00

小米25日香港展開招股 7月9日掛牌

2018-06-23 14:28

小米逆轉頹勢 力拚讓豬再飛起來

2018-06-23 14:19

何時發行CDR？ 小米CFO：目前無計畫

2018-06-23 14:18

小米啟動香港IPO 雷軍：互聯網收入才剛起步

2018-06-23 13:52

香港樓價今年升逾9% 港島、新界齊創新高

2018-06-23 13:48

陸股一周／持穩氛圍濃 上證反彈

2018-06-23 13:33

15億美元！小米IPO前發給雷軍天價獎金

2018-06-23 10:24

上半年A股IPO數量與募資大幅下滑

2018-06-23 09:23

人民幣對美元中間價周跌近500個基點 專家稱非長期趨勢

2018-06-23 09:06

陸三大電信商 七月取消數據漫遊費

2018-06-23 01:02

股市大跌 人行擬定向降準挺小微企業

2018-06-23 00:19

蘇寧攜大潤發 強攻3C家電

2018-06-23 00:06

樂視網求生 將推超級電視

2018-06-23 00:06

陸線上旅遊三哥 要赴港IPO

2018-06-23 00:06

百度李彥宏好忙 請辭中聯通董事

2018-06-23 00:05

錢荒…還沒看到跡象

2018-06-23 00:05

陸最快下周定向降準

2018-06-23 00:05

中國情報法 分析：不利陸企海外拓展

2018-06-22 18:35

陸港CEPA 再開放4項香港原產商品進口零關稅

2018-06-22 17:29

1平米37.3萬元北京迷你房 炒出新天價

2018-06-22 15:32

小米在香港招股 4444港元入場 PE率高過騰訊

2018-06-22 11:26

陸對台發起苯乙烯反傾銷制裁 台化中槍

2018-06-22 10:39

上海自貿區 擴大開放金融服務業

2018-06-22 01:29

消費多樣化 國內外商品價差縮小

2018-06-22 01:29

零售百強天貓奪魁 外資比重下滑 21家只占8%

2018-06-22 01:29

江西與阿里巴巴、螞蟻金服攜手

2018-06-22 01:29

大陸電商 領跑全球

2018-06-22 01:29
看更多

熱門文章

15億美元！小米IPO前發給雷軍天價獎金

2018-06-23 10:24

彭麗媛四川涼山考察愛滋防治 陳道明、白岩松等隨行

2018-06-23 13:14

安全有問題全面停飛? C919兩機試飛破「傳言」

2018-06-23 13:06

中國個人所得稅修法 遭指單身稅逼婚

2018-06-23 14:41

爭取在陸上市 台商：會遵守黨組織等規定

2018-06-23 20:41

紐西蘭總理生女 中國網民既佩服又感慨

2018-06-23 12:30

中共共青團將換屆 賀軍科可望升任一把手

2018-06-23 17:12

中國、尼泊爾將合建跨境鐵路 印度恐不滿

2018-06-23 13:08

小米逆轉頹勢 力拚讓豬再飛起來

2018-06-23 14:19

人民幣對美元中間價周跌近500個基點 專家稱非長期趨勢

2018-06-23 09:06

海南擬開放外國遊客上臉書 文件2天後下架

2018-06-23 12:56

廣東法官因10歲孩子要買全票 狀告上海迪士尼

2018-06-23 22:50

論外事工作 習近平：樹立正確歷史大局角色三觀

2018-06-23 22:53

小米香港IPO前夕 雷軍天價獎勵受矚

2018-06-23 17:00

倒數1個月！ 中國官媒促國際航空公司快改台灣標註

2018-06-23 13:29

女權之聲：中國恐懼引發政府#MeToo

2018-06-23 11:14

日吃百隻小龍蝦 世足賽帶旺品蝦師

2018-06-23 12:09

妳和楊貴妃一樣美！ 遊樂園出奇招 61.8公斤以上女性免費玩

2018-06-22 14:25

坐大腿、抱一下…被爆性騷女教友 香港牧師認錯

2018-06-23 13:05

西安隨機持刀傷人 已2死8傷

2018-06-23 10:42

中共召開外事會議 確立習近平外交思想指導地位

2018-06-23 22:49

台企聯台資企業上市座談會 台企出席踴躍

2018-06-23 20:57

世足賽賭輸球？ 公車上隨機砍人 西安10死傷

2018-06-23 12:06

小米啟動香港IPO 雷軍：互聯網收入才剛起步

2018-06-23 13:52

小米25日香港展開招股 7月9日掛牌

2018-06-23 14:28

無殼…逾半港女不想生 首超男性

2018-06-23 13:35

何時發行CDR？ 小米CFO：目前無計畫

2018-06-23 14:18

世足賽場宣傳「中國第一」 海信遭質疑違反廣告法

2018-06-23 12:10

香港樓價今年升逾9% 港島、新界齊創新高

2018-06-23 13:48

外婆被改成姥姥 上海市教委：恢復成原文

2018-06-23 20:42

上半年A股IPO數量與募資大幅下滑

2018-06-23 09:23

日耗柳籤長4公里 烏市提倡烤肉少用紅柳枝

2018-06-23 16:23

陸股一周／持穩氛圍濃 上證反彈

2018-06-23 13:33

陸機構在港辦論壇 竟要求媒體報導前先審稿

2018-06-23 13:50

美解除中興禁令…只差一步

2018-06-24 01:10

赴陸工作 四大利器護權益

2018-06-24 01:16

華為手機年銷量 衝2億支

2018-06-24 01:12

台籍員工就業證 研議取消

2018-06-24 01:16

寒武紀CEO 二年孵出獨角獸

2018-06-24 01:16

人行示警 房企償債有壓

2018-06-24 01:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top