寒武紀CEO 二年孵出獨角獸

2018-06-24 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



寒武紀創辦人兼CEO陳天石 分享 facebook 寒武紀創辦人兼CEO陳天石認為，中國大陸想要崛起，就要穩穩占住陸產的人工智慧（AI）晶片，AI是大陸崛起的一個好機會，為了實現自己訂下的小目標，陳天石除了休息的時間都在工作，拚了命地往前跑。

全球智慧晶片領域首個獨角獸公司寒武紀科技日前完成B輪融資後，公司整體估值達25億美元，領先全球智慧晶片創業公司。

陳天石16歲考進中國科學技術大學少年班，之後朝人工智慧領域攻讀博士學位。將近20年來，陳天石只做這一件事，把最底層的生態基礎做好，也就是把晶片做好。2014年論文在美國召開的國際頂級學術會議上，陳天石獲最佳論文獎，之後更是獲獎無數。

為了打造產學研的新鏈條，以便將研究成果產業化後推向市場，陳天石與哥哥陳雲霽於2016年創立寒武紀。公司為什麼叫寒武紀？其實是大約5億年前，在地質學上被稱作寒武紀時代，幾乎所有現生動物類群的祖先突然在短時間內迅速出現，這就是生物進化史上著名的寒武紀生命大爆發。

公司取這個名字，陳家兄弟顯然立志為人工智慧時代的「物種大爆發」做貢獻。

經濟日報提供 分享 facebook 寒武紀團隊平均年齡只有25歲，但其中大多數人都已是晶片設計開發和人工智慧研究的「老兵」。「很多骨幹成員在校期間已開始從事相關領域的工作。在短短不到兩年內，這家有中科院背景的初創人工智慧企業迅速發展成為大陸首屈一指的AI獨角獸。在2017年更完成1億美元A輪融資，由聯想創投、阿里巴巴創投、國投創業，國科投資、中科圖靈、元禾原點等聯合投資。

陳天石分析，與傳統晶片不同，寒武紀的人工智慧晶片模擬大腦的神經元和突觸，一條指令即可完成一組神經元的處理。這種計算模式在做智慧處理時，例如識別圖像，效率比傳統晶片高幾百倍。

陳天石用「瑞士軍刀和菜刀」來比喻通用處理器和深度學習處理器的關係，他認為，瑞士軍刀雖然功能多，但是做菜的時候，還是菜刀更合適。在智慧處理方面，寒武紀就是這把更合適的菜刀。

對於人工智慧的未來，陳天石說，人類的大腦才是「問題求解器」的集大成者，人們對人工智慧寄予很多美好的願望，但是仍要懷著對人類和自然的敬畏之心。