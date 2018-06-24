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台北商旅劉季強 回台救觀光

2018-06-24 01:16經濟日報 記者戴瑞芬／台北報導

台北商旅集團董事長、上海東方商旅董事總經理劉季強
台北商旅集團董事長、上海東方商旅董事總經理劉季強
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在大陸經營14年，台北商旅集團董事長、上海東方商旅董事總經理劉季強今年初決定「回」台灣。

甘心放掉經營得有聲有色，還大有可為的大陸精品旅館事業？劉季強說，就像當年，台北商旅發展如日中天，他毅然決定到大陸投資，從零開始將上海東方商旅打造成台資企業唯一進榜「世界頂級精緻飯店（Small Luxury Hotel）」，登上國際舞台。

每年平均70%住房率、50%回客率，東方商旅之所以讓中外遊客慕名登門的關鍵，就是用原汁原味的台灣人情味待客。

「吃得到台灣牛肉麵、喝得到台東洛神花」，都是劉季強每次從台北坐飛機，都是大包小包帶食材來上海的用心。

今年他決定「回」台灣，不是在大陸混不下去，而是他看到台灣快混不下去。

劉季強重「回」台灣，他把事業重心分配好，上海東方商旅「交棒」給女兒打理，兩家台北商旅「交棒」給兒子，雖然還身兼上海台協常務副會長的重任，但「回」台灣，劉季強開始做公益。

經濟日報提供
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今年4月，他接下台北市旅館商業同業公會新任理事長，表示「陸客來台三年短少380.9萬人，東南亞旅客又無法彌補陸客市場，台灣觀光產值損失一年就少掉1,802億元。」面對高消費力陸客人數逐年銳減，而東南亞旅客又無法彌補陸客市場，劉季強更為旅館業抱屈，因住房率持續下降，台北市合法旅館業者叫苦連天。

「因為住房率低到被迫關門，六福皇宮是第一家，但不會只有一家。」加上非法日租套房和民宿氾濫，據旅館公會全聯會統計，非法日租套房每年至少分走合法旅館300億元的營收。

劉季強說，「估計這兩年，撐不住的就都要關了。」他強調，台北旅館已供過於求，若再放任非法日租套房，合法旅館產業將崩盤。

劉季強帶頭自救，發起「網紅遊台灣」，第一波邀請對象就鎖定來台旅遊人數明顯下滑的陸客，自掏腰包邀請六位大陸人氣網紅來台七天六夜深度體驗自由行。

「6位網紅粉絲數145萬人，只要有一成粉絲被吸引來台，估計可為台灣觀光產業帶進50億元收入。」

劉季強自掏腰包，預計到明年年底還要續辦6波的「網紅遊台北」，邀請香港、日本、韓國等旅遊作家跟網紅，到台灣來深度體驗，找回台灣旅遊的活力。

網紅陸客上海

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