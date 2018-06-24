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小米香港上市 募資上看61億美元

2018-06-24 01:49聯合報 特派記者何佩儒／香港廿三日電

小米創辦人兼董事長雷軍介紹小米獨特的商業模式。 中通社
小米創辦人兼董事長雷軍介紹小米獨特的商業模式。 中通社
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小米創辦人兼董事長雷軍表示，小米是全球罕見融合硬體、新零售、互聯網「鐵人三項」的創新商業模式企業，去年硬體（手機）營收占比約七成，未來非手機的ＩｏＴ（物聯網）產品占比目標達四到五成，海外市場營收預估仍有十倍成長空間。

小米廿三日在港舉行全球招股記者會，小米這次預計發行廿一點八億股，發行股價港幣十七元到廿二元，預計募資四十七億到六十一億美元（約台幣一四三三億到一八六○億），預估市值達五五○億到七百億美元（約台幣一點六七兆到二點一三兆元）。預計廿五日展開招股，七月九日在香港掛牌，成為香港今年以來最大ＩＰＯ（首次公開發行）。

小米台灣供應鏈包括鴻海旗下富智康、英業達、聯發科、友達、新鉅科等，隨小米在港上市及業績成長，可望跟進拉出一波慶祝行情。

在小米ＩＰＯ前夕，小米董事會通過給予雷軍約十五億美元（約台幣四五七億元）的股權激勵。小米總裁林斌說，這是在雷軍不知情情況下，董事會通過的決定，這也是許多全球化或新經濟公司在ＩＰＯ前，董事會給予董事長或執行長股權激勵的慣例。

雷軍表示，小米去年扣除優先股轉換普通股因素，獲利人民幣五十四億元，首季獲利人民幣十七億元。雷軍說，很多人認為手機市場不再成長，其實全球手機市場去年銷售十四點七億支，小米去年銷售九千萬支手機，未來幾年仍會維持緩步成長，就算手機市場不成長，小米都會保持成長。海外市場拓展方面，小米目前進入七十四個國家，還有很多國家未進入，預估未來會有十倍成長空間。

去年小米營收約有七成來自手機，物聯網占比約兩成，互聯網一成，至於獲利主要來自網路。雷軍表示，目標物聯網占營收比重達四到五成，硬體淨利率雖然是百分之五，但整體獲利還有各項服務及轉投資收益。在中國存託憑證方面，小米表示，將在適當時間發行，但目前沒有時間表。

小米今年歡度八歲生日，儘管是唯一歷經衰退又重回全球五大手機廠之列的手機廠，但未來小米仍將面對全球智慧手機成長趨緩、海外市場有華為及ＯＰＰＯ等強敵環伺，以及５Ｇ即將展開的新戰況挑戰，加上各科技大廠紛紛布重兵投入物聯網，小米的「鐵人三項」營運模式能否持續保有優勢，仍有待觀察。

物聯網人民幣香港

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