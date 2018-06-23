親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國旅卡白話文 不就是拿我加班費...當觀光提款機 刷得心酸

慢跑誤越美加邊界 法國女郎遭美拘留14天

人民幣對美元中間價周跌近500個基點 專家稱非長期趨勢

2018-06-23 09:06聯合報 記者李仲維╱即時報導

圖為山西太原一銀行工作人員正在清點鈔票。中新社資料照
圖為山西太原一銀行工作人員正在清點鈔票。中新社資料照
分享

端午假期後，人民幣匯率本周大幅下跌，人民幣對美元匯率中間價在四個交易日內累計下調498個基點，其中還有「三連跌」；在岸、離岸人民幣對美元匯率貶值均超800個基點，兩者均一度跌破6.5關口。

中新社報導，人民幣對美元匯率中間價22日報價為6.4804，創今年1月12日以來最低，而今年以來至3月底，人民幣對美元保持升值，從4月初至今則開始緩慢下跌，基本已回吐年內漲幅。

加上本周人民幣大幅貶值，市場擔憂人民幣未來貶值壓力將不斷上升。

最近一次人民幣大幅貶值引發市場恐慌也是在假期之後：2016年十一長假後，人民幣在短時間內連續跌破心理關口，對美元匯率逼近7。

中信證券固收研究主管明明表示，2016年人民幣貶值的主要原因是資本外流，在當時大陸國內企業對外投資加速等原因的作用下，外匯存底持續下降引發人民幣的貶值預期。

明明進一步指出，這次人民幣貶值主要原因是美元走強。近日，美元指數爬升至95上方的高位，為2017年7月以來最高值。聯準會主席鮑威爾發表的鷹派講話是支撐美元指數攀升的主要原因。

中國社科院國際金融研究室副主任肖立晟認為，一方面外部環境的不確定性在一定程度上造成了人民幣的貶值壓力，另一方面內外部貨幣政策分化，也是引起人民幣貶值的一個因素。

肖立晟說，市場會認為貨幣政策不會進一步收緊，反而會寬鬆，這樣的話，在外部貨幣政策收緊、內部面臨適度寬鬆的境地就會讓人民幣匯率承壓。從中長期來看，人民幣沒有大幅貶值的機率，也沒有大幅貶值的空間，在這一輪貨幣政策調整的波動過去後，人民幣匯率仍然有升值潛力。

對於未來人民幣匯率的走勢，明明直言，這次人民幣貶值目前仍是短期波動而非長期趨勢。原因在於一是美元是短期反彈，不是趨勢走強，二是從遠期利率看，人民幣貶值預期有所強化，但並不嚴峻，三是從跨境資金看，當前大陸跨境資金流動形勢穩定平衡，資本流出壓力較小，四是從結售匯看，外匯供求關係得到改善。

澳新銀行集團大中華區首席經濟學家楊宇霆也認為，今後2至3個月，人民幣仍會經過一輪波動，但應不會出現單邊貶值趨勢。

人民幣匯率美元匯率貨幣政策

相關新聞

陸最快下周定向降準

2018-06-23 00:05

錢荒…還沒看到跡象

2018-06-23 00:05

15億美元！小米IPO前發給雷軍天價獎金

2018-06-23 10:24

上半年A股IPO數量與募資大幅下滑

2018-06-23 09:23

陸三大電信商 七月取消數據漫遊費

2018-06-23 01:02

股市大跌 人行擬定向降準挺小微企業

2018-06-23 00:19

蘇寧攜大潤發 強攻3C家電

2018-06-23 00:06

樂視網求生 將推超級電視

2018-06-23 00:06

陸線上旅遊三哥 要赴港IPO

2018-06-23 00:06

百度李彥宏好忙 請辭中聯通董事

2018-06-23 00:05

中國情報法 分析：不利陸企海外拓展

2018-06-22 18:35

陸港CEPA 再開放4項香港原產商品進口零關稅

2018-06-22 17:29

1平米37.3萬元北京迷你房 炒出新天價

2018-06-22 15:32

小米在香港招股 4444港元入場 PE率高過騰訊

2018-06-22 11:26

陸對台發起苯乙烯反傾銷制裁 台化中槍

2018-06-22 10:39

上海自貿區 擴大開放金融服務業

2018-06-22 01:29

消費多樣化 國內外商品價差縮小

2018-06-22 01:29

零售百強天貓奪魁 外資比重下滑 21家只占8%

2018-06-22 01:29

江西與阿里巴巴、螞蟻金服攜手

2018-06-22 01:29

大陸電商 領跑全球

2018-06-22 01:29

東莞招商 29項引資逾4千億

2018-06-22 01:29

掛牌後首船 大陸期貨原油到港入庫

2018-06-22 01:29

重慶雲園區 簽下80萬台服務器

2018-06-22 01:29

陸股解碼／消費、醫藥 適時布局

2018-06-22 00:24

莎莎去年度淨利達16.8億 增34%

2018-06-22 00:24

SOHO中國子公司 擬明年上市

2018-06-22 00:24

人行放錢 連三天逆回購

2018-06-22 00:21

陸鷹派媒體放話反擊 瞄準道瓊美企

2018-06-22 00:21

飯店業自救 邀陸網紅遊台北

2018-06-22 00:21

人民幣跌破6.5 五個月新低

2018-06-22 00:21

陸影視公司比一比 萬達去年營收132億稱冠

2018-06-22 00:16

如興案染紅？傳出「大陸官二代」介入 投審會否認

2018-06-21 21:56

工業富聯連5跌 市值蒸發近7000億

2018-06-21 19:13

貿易戰疑慮揮之不去 亞股跌多漲少

2018-06-21 18:38

鴻海股東會在即 旗下工業富聯股價大跌8.5%

2018-06-21 18:06

滬指挫1.4%失2900關 近兩年低

2018-06-21 15:53

人民幣急貶 午後跌穿6.5關卡

2018-06-21 15:42

大陸網紅Papi醬上任百度APP首席内容官

2018-06-21 15:00

禿鷹來了！ 港股放空機構出沒

2018-06-21 13:17
看更多

熱門文章

最貴車禍！女租法拉利玩車 失控撞上護欄車頭全毀

2018-06-22 11:01

倒數一個月 陸官媒要求航空公司快改名

2018-06-22 20:45

男塗紅唇穿白紗街頭「徵婚」 拋尊嚴為救9歲癌女

2018-06-22 15:03

陸對台發起苯乙烯反傾銷制裁 台化中槍

2018-06-22 10:39

課文「外婆」改「姥姥」 上海教委挨轟

2018-06-23 01:02

大陸漁船又來！烈嶼漁民盼海巡施霹靂手段驅離

2018-06-22 11:33

美國：飛行員東海遭中國激光攻

2018-06-22 15:24

首次海試項目全完成 陸國產航母預計年底交付海軍

2018-06-22 14:13

妳和楊貴妃一樣美！ 遊樂園出奇招 61.8公斤以上女性免費玩

2018-06-22 14:25

大學生太快樂 陸課程要加深加廣

2018-06-23 01:02

網約錯上私家車 廣東23歲女遭劫財姦殺

2018-06-22 15:26

中共遏制回教去中國化 世維會批限制信仰

2018-06-22 20:28

陸測試全球最強軍艦電磁砲 2025年前部署

2018-06-23 01:02

尼泊爾總理訪陸 敲動中印關係

2018-06-22 16:47

貿易戰升溫 習近平見外企再批保護主義

2018-06-22 21:10

影／客運司機突昏厥 英勇乘客握住方向盤救全車

2018-06-22 18:08

影／嚇壞路人！男高架橋上不滿鄰車 踹人又亮菜刀

2018-06-22 14:12

影／愛狗人士氣炸 廣西玉林狗肉節無視抗議照常舉行

2018-06-22 17:29

習近平與全球CEO座談：勿走單邊回頭路

2018-06-22 18:50

徐志摩孫女 回浙江海寧尋根

2018-06-22 11:55

姥姥「趕走」外婆！上海教委「政治正確」挨批

2018-06-22 15:29

大陸23日起對台美韓苯乙烯課徵反傾銷稅 為期五年

2018-06-22 12:54

中國尼泊爾加強關係 將興建鐵路互通

2018-06-22 21:50

中國和尼泊爾發表聯合聲明 在航空鐵公路通信互通

2018-06-22 17:08

人民幣匯率狂瀉 回吐今年來升幅

2018-06-22 23:13

吳伯雄：兩岸之間一定要和平 不要戰爭

2018-06-22 12:54

海南擬開放外賓專區 解禁FB、推特

2018-06-22 16:20

美軍機遭共軍雷射攻擊？ 陸否認

2018-06-23 01:02

陸最快下周定向降準

2018-06-23 00:05

中國情報法 分析：不利陸企海外拓展

2018-06-22 18:35

《北京觀察》澎湖灣，以後要改叫「姥姥的」？

2018-06-22 15:29

廣西台青林大為 攜手兩岸推南寧文創地圖

2018-06-22 23:05

陸教育部長：快樂大學生要合理增加負擔

2018-06-22 11:34

長沙天價「神功班」 被嘲：能成仙就值！

2018-06-22 15:30

北京稱南海局勢降溫 繼續保持對話

2018-06-22 21:20

錢荒…還沒看到跡象

2018-06-23 00:05

陸三大電信商 七月取消數據漫遊費

2018-06-23 01:02

北京研究生遭同學割頸 只因當年「一句鼓勵」

2018-06-22 15:27

香江風情／香港90後媽寶 集體抑鬱焦慮

2018-06-23 01:02

取景「獅子山下」 港攝影師謝國劬揚威國際

2018-06-22 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top