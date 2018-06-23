人民幣對美元中間價周跌近500個基點 專家稱非長期趨勢

2018-06-23 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



圖為山西太原一銀行工作人員正在清點鈔票。中新社資料照 分享 facebook

端午假期後，人民幣匯率本周大幅下跌，人民幣對美元匯率中間價在四個交易日內累計下調498個基點，其中還有「三連跌」；在岸、離岸人民幣對美元匯率貶值均超800個基點，兩者均一度跌破6.5關口。

中新社報導，人民幣對美元匯率中間價22日報價為6.4804，創今年1月12日以來最低，而今年以來至3月底，人民幣對美元保持升值，從4月初至今則開始緩慢下跌，基本已回吐年內漲幅。

加上本周人民幣大幅貶值，市場擔憂人民幣未來貶值壓力將不斷上升。

最近一次人民幣大幅貶值引發市場恐慌也是在假期之後：2016年十一長假後，人民幣在短時間內連續跌破心理關口，對美元匯率逼近7。

中信證券固收研究主管明明表示，2016年人民幣貶值的主要原因是資本外流，在當時大陸國內企業對外投資加速等原因的作用下，外匯存底持續下降引發人民幣的貶值預期。

明明進一步指出，這次人民幣貶值主要原因是美元走強。近日，美元指數爬升至95上方的高位，為2017年7月以來最高值。聯準會主席鮑威爾發表的鷹派講話是支撐美元指數攀升的主要原因。

中國社科院國際金融研究室副主任肖立晟認為，一方面外部環境的不確定性在一定程度上造成了人民幣的貶值壓力，另一方面內外部貨幣政策分化，也是引起人民幣貶值的一個因素。

肖立晟說，市場會認為貨幣政策不會進一步收緊，反而會寬鬆，這樣的話，在外部貨幣政策收緊、內部面臨適度寬鬆的境地就會讓人民幣匯率承壓。從中長期來看，人民幣沒有大幅貶值的機率，也沒有大幅貶值的空間，在這一輪貨幣政策調整的波動過去後，人民幣匯率仍然有升值潛力。

對於未來人民幣匯率的走勢，明明直言，這次人民幣貶值目前仍是短期波動而非長期趨勢。原因在於一是美元是短期反彈，不是趨勢走強，二是從遠期利率看，人民幣貶值預期有所強化，但並不嚴峻，三是從跨境資金看，當前大陸跨境資金流動形勢穩定平衡，資本流出壓力較小，四是從結售匯看，外匯供求關係得到改善。

澳新銀行集團大中華區首席經濟學家楊宇霆也認為，今後2至3個月，人民幣仍會經過一輪波動，但應不會出現單邊貶值趨勢。