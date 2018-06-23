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陸三大電信商 七月取消數據漫遊費

2018-06-23 01:02聯合報 圖與文／中新社

（中新社）
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大陸三大電信商：中國電信、中國移動、中國聯通昨天宣布七月一日起取消大陸國內手機流量漫遊費。

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