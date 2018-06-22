海南擬開放外賓專區 解禁FB、推特

2018-06-22 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



海南省為了吸引國際遊客，計劃解禁社交媒體Facebook、Twitter、YouTube、WhatsApp，不過，只限定在海口、三亞2座重點旅遊城市，打造的外國遊客集聚區，而且只限外籍遊客使用，並非全面解除封鎖。

澎湃新聞報導，海南省政府發布《提升海南旅遊國際化水準三年行動計畫（2018-2020年）》，將從今年起大力發展觀光，吸引國際遊客，力爭至2020年入境遊客量年均增長25%，入境遊客量突破200萬人次。

在擁抱外國觀光客的前提下，《行動計畫》提出，要依託海口、三亞2座重點旅遊城市，借鑒泰國曼谷、西班牙馬略卡等城市發展經驗，有計劃打造外國遊客集聚區。開放在集聚區內，外國人可正常使用Facebook、Twitter、YouTube、WhatsApp等。

一改大陸封鎖國際社交媒體，海南省政府不僅要解禁，還打算精準聚焦境外新媒體網路，要上Facebook、YouTube等平台進行宣傳，訂出對主要境外新媒體投放信息量每月不少於30條，每年流覽量超過1億人次的目標。