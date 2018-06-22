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重慶雲園區 簽下80萬台服務器

2018-06-22 01:29聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

總投資60億元人民幣的騰訊重慶雲計算數據中心一期工程，已開始試營運，可容納10萬台服務器。重慶兩江新區昨指出，當地一園區1.25平方公里的數據中心區域內聚集包括騰訊在內的八個數據中心，已簽約80餘萬台服務器裝機量。

中新社報導，兩江新區是中國內陸首個國家級開發開放新區，成立八年。騰訊重慶雲計算數據中心是騰訊在西南的重要布局。項目一期日前試運營，二期預計年底開工。項目完工後，整體形成20萬台服務器的運算儲存能力。負責人指出，項目完工將為西部乃至中國提供「一體化」的雲服務。

騰訊將依據該中心在重慶發展「互聯網+」項目，在兩江新區搭建騰訊「互聯網+」雲平台、設立區域服務營銷中心，建設智能硬體開放平台，開展重慶「互聯網+工業」、重慶「互聯網+農村」合作，設立產業發展基金，協助重慶當地1萬家傳統企業依託「互聯網+」轉型升級。

騰訊重慶雲計算數據中心所在的兩江國際雲計算產業園已集聚浪潮、中國聯通、中國電信、中國移動、兩江雲計算、重慶有線、騰龍等八個數據中心，總投資347億元人民幣。

重慶雲計算投資運營有限公司技術總監王東指出，兩江國際雲計算產業園已建機架約1.1萬個，可裝十幾萬台服務器。預計到2020年服務器裝機量將達30萬台。

當地在機房建設外，正大力發展數字經濟，高標準建設數字經濟產業園。重慶兩江新區管理委員會副主任張國智說，將以電子元器件、通信設備等電子信息製造業為基礎，以軟件通訊、數字金融、互聯網應用三大優勢產業為龍頭，以大數據、人工智能、物聯網三大產業為突破口，大力發展數字經濟。

兩江新區將爭取設立數字經濟創新協同研究院和數字試驗分析實驗室、超算中心、數字應用實驗室、無人駕駛評測實驗室、服務機器人檢測實驗室、VR重點實驗室、3D打印、網路攻防、人工智能訓練測試等國家級平台，力爭到2020年入駐企業超過3000家。

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