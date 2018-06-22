掛牌後首船 大陸期貨原油到港入庫

2018-06-22 01:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大連港油品碼頭昨日完成對新加坡籍油船「亞洲進步5」輪的卸船作業，順利將大陸國內首船期貨原油，卸至大連中石油國際儲運有限公司的指定交割庫。大陸國內原油期貨掛牌上市後，首船期貨原油正式到港入庫，代表大陸的期貨原油交易進入實質階段。

中新社報導，目前中國已成為世界第一大原油進口國，同時也是世界第二大原油消費國。今年3月26日，中國原油期貨在上海國際能源交易中心掛牌上市。原油期貨不僅是中國第一個國際化的期貨品種，還直接引入境外投資者參與，探索期貨市場全面國際化的市場運作和監管經驗。

承載中國首批期貨原油的「亞洲進步5」輪6月19日下午，如期靠泊大連港油品碼頭22號碼頭，並開始卸油作業。21日凌晨，該輪在完成卸船作業後駛離大連港。

作為首船期貨原油入庫指定港口，大連港建有國內規模最大的原油、成品油和液體化工品罐群，存儲能力近2000萬立方公尺。

這次擔當「亞洲進步5」輪接卸任務的大連港油品碼頭22號碼頭，是目前大陸唯一具備滿載45萬噸油輪靠泊條件的超大型深水碼頭。為做好期貨原油接卸任務，大連港提前部署船舶靠泊計畫，順利完成了該批期貨原油的卸貨作業。

原油期貨3月26日上市後，交易規模穩步攀升，產業客戶穩步增加，市場定價功能初步顯現。數據顯示，原油期貨成交量從上市首日的4.24萬手增加到6月以來的日均成交21.14萬手，增長了4.99倍；持倉量從上市首日的3558手增加到目前的3.33萬手，增長9.36倍。