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世足／法國華麗腳法踢翻秘魯 確定晉級16強

江西與阿里巴巴、螞蟻金服攜手

2018-06-22 01:29聯合報 中新社

江西省政府昨天與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽署戰略合作協議，江西省委書記、省長劉奇與阿里巴巴集團董事局主席馬雲共同出席，並見證協議簽署儀式。

中新社
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