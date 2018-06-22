消費多樣化 國內外商品價差縮小

2018-06-22 01:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中華全國商業信息中心主任王耀昨在北京舉行的13屆中國零售商大會上表示，隨著大陸關稅下降和對外開放擴大，大陸將迎來進口商品的新時代，國內外商品價差將進一步縮小，進口商品也更豐富，大陸居民能更方便地購買到海外的高品質商品、高性價比商品、創新性高性價比商品，這也將促進中國零售商和國內品牌生產商加速提升產品品質。

王耀稱，中國零售業發展將呈現：創新推動零售業更高質量發展、加快提升商品品質、實體零售加快現代信息技術應用、零售業加快與「文旅體健養」等產業的深度融合、實體零售仍滿足多樣化個性化需求的主通路主力軍五趨勢。

王耀說，零售業的創新，關鍵是大數據、雲計算、物聯網、人工智能等信息技術的創新，業態和模式的創新，商品和服務的創新。通過信息技術的創新，可以降低物流成本、經營成本、管理成本，提高效率、提高競爭能力；通過技術的創新，可以有力推動業態和模式的創新；通過業態和模式的創新，可以更好地滿足消費者多樣化、多層次化、多方面化和個性化的需求；通過商品和服務的創新，可以刺激潛在消費，提高邊際消費率、擴大消費。

過去中國模仿型排浪式消費環境下，業態標準化、模組式發展，是中國零售業發展的一個顯著特徵。王耀認為，在目前及今後消費拉開層次，個性化、多樣化消費漸成主流的新環境下。模組式發展已不能適應新形式、滿足新消費，必需加快新技術、新業態、新模式創新。