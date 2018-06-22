零售百強天貓奪魁 外資比重下滑 21家只占8%

2018-06-22 01:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



重慶市昨天舉行第13屆中國零售商大會暨展會，公布 2017年度中國零售百強，由天貓奪魁。這百家企業銷售規模達6.08兆元（人民幣，下同），年增26%。外資零售企業市場占有率則下滑。

中新社報導，中國商業聯合會副會長、中華全國商業信息中心主任王耀解讀百強名單，指2017年中國零售百強銷售規模占社會消費品零售總額的比重為16.6%，比2016年提高2.1個百分點，創2006年以來的最高比重。

2017年百強的銷售規模入圍門檻是44.8億元，六家企業銷售規模超過千億元，68家企業銷售過百億元。天貓以2兆1086億元的銷售規模奪魁，緊隨其後的是京東、大商集團、蘇寧易購集團、國美零售控股、華潤萬家、康成投資（中國）有限公司（大潤發）、沃爾瑪（中國）投資有限公司、唯品會、永輝超市股份有限公司。

上述前10名企業占百強整體銷售規模的比重為74.6%，比2016年上升5.4個百分點，意味集中度進一步升高。

王耀說，2017年百強中電商保持較快增長，實體零售企業整體回升。七家電商的銷售規模達3.57兆元，年增41.2%，占百強整體銷售的比重為58.7%。七家電商對百強零售企業整體銷售增長的貢獻率為83%。87家實體零售企業銷售規模達1.87兆元，年增7.5%。六家「實體+電商」型零售企業銷售規模年增15.5%。

百強中上市公司淨利潤增速由負轉正。2017年零售百強企業中26家上市公司淨利潤增長率中位數為24.9%，增速較上年提高38.5個百分點。

外資零售企業市場比重繼續下降，門店調整力度擴大。王耀說，2017年進入百強的21家外資零售企業實現銷售額4858.18億元，占百強銷售總額比重為8%，較2016年下滑1個百分點。沃爾瑪、大潤發、家樂福、卜蜂蓮花、麥德龍、歐尚、永旺等七個主要外資零售企業門店調整力度擴大，2017年新開店數合計77家，較上年增加5家；關店數39家，較上年增加14家。

分析行業發展趨勢，王耀稱，模組式發展已不能適應新形勢，年輕消費族群正衝破模組，追求個性。此外，零售業正加快與「文旅體健養」等產業深度融合。