上海自貿區 擴大開放金融服務業

2018-06-22 01:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海自貿試驗區管委會昨召開擴大金融服務業對外開放工作推進會，推出自貿區六大項、25條措施的擴大金融服務業開放形成新優勢的「意見」。

澎湃新聞報導，這六大項分別是：

第一項、實施吸引外資金融機構集聚的新政策：包括（一）擴大上海自貿試驗區銀行業對外開放。支持外國銀行同時設立分行和子行。支持外資銀行擴大業務範圍。支持商業銀行發起設立不設外資持股比率上限的金融資產投資公司和理財公司。鼓勵外資投資信託、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等銀行業金融領域。借鑒境外監管沙盒經驗，深化上海自貿試驗區銀行業務創新監管互動機制，支持銀行業務開放創新。

（二）擴大上海自貿區證券業對外開放。支持設立外資控股的證券公司、基金管理公司、期貨公司。支持已設立的合資證券公司、基金管理公司和期貨公司提高外資股權比率。

（三）擴大上海自貿區保險業對外開放。支持設立外資控股的人身險公司。支持設立外資保險集團、再保險機構、保險代理和保險公估公司。支持外資保險經紀公司擴大經營範圍。探索推進巨災債券試點。

（四）支援境外中央銀行和國際金融組織在上海自貿試驗區設立代表處或分支機搆。支持境外評級機構在上海自貿試驗區內設立分支機搆，並在銀行間債券市場開展信用評級業務。支持外商投資支付機構申請取得支付業務許可證。

（五）支援管理規模靠前、投資理念先進、投資經驗豐富的跨國資管在上海自貿試驗區設立外資資管區域總部。支持外資資管公司、機構投資方參與設立陸家嘴資管聯合會，搭建上海自貿試驗區資管行業綜合發展平台。

（六）支持開展實質性業務的外資機構在上海自貿試驗區設立融資租賃公司。支持境外飛機租賃公司利用上海推動租賃行業發展的相關政策在保稅區設立專案子公司或區域中心。推進融資租賃外債便利化試點，支持註冊在上海自貿試驗區的融資租賃公司項目子公司，共用母公司外債額度。圍繞國家「一帶一路」等戰略，鼓勵融資租賃公司開展跨境人民幣業務，拓展海外租賃市場。

（七）對銀、證、保持牌類金融機構及其分、子公司、融資租賃公司（含SPV）、私募投資企業、金融專業服務機構，依據公司類型全部或部分給予落戶獎勵、貢獻獎勵和人才獎勵。對重點外資金融機構落戶上海自貿試驗區擴大獎勵。

（八）上海自貿試驗區對在擴大金融服務業開放中新設的重點外資金融機構、承載重要金融創新試點的外資金融專案，給予表彰。

其他五大項重點，分別是：建立便利外資金融機構落戶新機制；構築全面深化金融改革創新的新平台；開創金融服務科創中心建設新格局；打造高層次金融人才集聚發展新高地；構建與國際規則接軌的金融法治新生態。