A股開市走軟 房產水泥股向下

2018-06-21 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市今天早上開市後走軟，上證指數低開3點。

上證指數開市報2912點，跌3點或0.13%；現報2911點，跌4點或0.15%。

深成指開市報9493點，跌7點或0.08%；現報9497點，跌3點或0.04%。

滬深300指數開市報3633點，跌1點或0.05%；創業板指數開市報1562點，跌1點或0.09%。