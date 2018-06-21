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A股開市走軟 房產水泥股向下

2018-06-21 09:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國大陸股市今天早上開市後走軟，上證指數低開3點。

上證指數開市報2912點，跌3點或0.13%；現報2911點，跌4點或0.15%。

深成指開市報9493點，跌7點或0.08%；現報9497點，跌3點或0.04%。

滬深300指數開市報3633點，跌1點或0.05%；創業板指數開市報1562點，跌1點或0.09%。

各板塊普遍向下，房地產、水泥、石油、金融、化工、有色金屬股偏軟；半新股則漲逾1%；電力、煤炭、鋼鐵股靠穩。

中國大陸股市21日早上開市後走軟，上證指數低開3點。路透資料照
中國大陸股市21日早上開市後走軟，上證指數低開3點。路透資料照
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