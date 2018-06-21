陸股解碼／鋼鐵軍工 資金青睞

2018-06-21 00:56 經濟日報 ■許智洋（保德信中國品牌基金經理人）



中美貿易紛擾干擾陸股表現，在央行及各大官媒頻發聲安撫市場情緒，央行網站更發表論文稱應適度降準，加上近期央行對於資金面呵護有加，陸股指數翻紅收漲，上證綜指上漲0.3%，報2,915.73點，深圳成指收漲0.9%，報9,501.34點，創業板收上漲1.1%，報1563.79點。

昨日以近期跌幅較重的中小型股率先反彈，中證500指數強升1.1%；不過大型股表現相對弱勢，上證50小跌0.1%。類股方面，白酒股領漲大盤，鋼鐵、軍工、醫藥等類股亦受資金青睞，金融、農業等類股表現相對弱勢。目前美國對大陸加徵關稅的品項，包含洗衣機、太陽能板、鋁、鋼鐵等，其總共占大陸總出口僅約0.2%，對大陸的影響並不大。

以歷史經驗看，美國多用301制裁做為對大陸的談判籌碼，以獲得更佳談判協議，並未實際採取制裁行為。美國上周公布301制裁清單，距雙方真正對340億美元商品加徵關稅時間尚逾兩周，雙方仍有協商空間，惟過程中，互相恫嚇情形難免，預料市場短線反應可能加大，避險情緒料顯著升溫。

昨日盤中雖開低走弱，但尾盤翻紅，顯示投資人日漸習慣中美這種協商前先叫囂的談判模式，預計大陸官方仍有護盤壓力，由近期對股匯市維穩態度可知。大陸經濟穩定具韌性，企業基本面穩健，金融及消費股獲利料優於去年，A股相關基金具轉機題材。

（作者是保德信中國品牌基金經理人）