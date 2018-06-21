中信建投掛牌 強勢攻漲停

2018-06-21 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中信建投昨（20）日在上海證交所掛牌上市，開盤後立即攻上漲停板。中信建投也成為第11家A+H股券商，券商「強者恒強」競爭格局更加凸顯。

在中信建投上市前，淨利前十大的大陸證券公司當中，僅中信建投缺席。如今中信建投登陸A股市場，是今年登陸A股的第三檔券商股，以及第11家A+H股上市券商。至此，大陸國內前十大券商全部登陸A股。

市場認為，前十大券商全部聚齊A股，對於證券行業和大陸國內資本市場而言，將產生積極的引導作用，券商「強者恒強」競爭格局更加凸顯。中信建投昨在A股一開盤就攻上漲停，收報人民幣7.8元，上漲2.38元，漲幅43.9%；H股收港幣5.88元，跌0.22元，跌幅3.6%。

《投資時報》報導，中信建投成立於2005年11月2日，是全國性大型綜合證券公司，截至2017年12月31日，註冊資本為人民幣72.46億元。2016年12月9日，公司在香港聯交所上市。

中信建投也是大陸證券業內僅有的三家，自2010年至2017年連八年獲證監會「A類AA級」評級券商。主營業務分四個領域：投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務以及投資管理。各領域均有良好表現。

與A股31家上市券商對比，中信建投2017年底資產總額為人民幣2,058.8億元，在其中排名第10，營收和淨利分別排名第10和第9。