親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

軍人年改三讀了！ 18％優存有條件免砍

中信建投掛牌 強勢攻漲停

2018-06-21 00:56經濟日報 記者李仲維／綜合報導

中信建投昨（20）日在上海證交所掛牌上市，開盤後立即攻上漲停板。中信建投也成為第11家A+H股券商，券商「強者恒強」競爭格局更加凸顯。

在中信建投上市前，淨利前十大的大陸證券公司當中，僅中信建投缺席。如今中信建投登陸A股市場，是今年登陸A股的第三檔券商股，以及第11家A+H股上市券商。至此，大陸國內前十大券商全部登陸A股。

市場認為，前十大券商全部聚齊A股，對於證券行業和大陸國內資本市場而言，將產生積極的引導作用，券商「強者恒強」競爭格局更加凸顯。中信建投昨在A股一開盤就攻上漲停，收報人民幣7.8元，上漲2.38元，漲幅43.9%；H股收港幣5.88元，跌0.22元，跌幅3.6%。

《投資時報》報導，中信建投成立於2005年11月2日，是全國性大型綜合證券公司，截至2017年12月31日，註冊資本為人民幣72.46億元。2016年12月9日，公司在香港聯交所上市。

中信建投也是大陸證券業內僅有的三家，自2010年至2017年連八年獲證監會「A類AA級」評級券商。主營業務分四個領域：投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務以及投資管理。各領域均有良好表現。

與A股31家上市券商對比，中信建投2017年底資產總額為人民幣2,058.8億元，在其中排名第10，營收和淨利分別排名第10和第9。

中信A股人民幣

相關新聞

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

大陸個所稅起徵點 擬調高

2018-06-20 00:52

陸股解碼／鋼鐵軍工 資金青睞

2018-06-21 00:56

比亞迪信心喊話 擋港媒批評

2018-06-21 00:56

Google布局中國動作多 投資京東意在加強聯繫

2018-06-20 20:41

中美貿易戰之際 劉鶴又添了第四個職務

2018-06-20 17:27

打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39

中國嚴控新聞 官方報告卻說產業蓬勃

2018-06-20 14:22

中美打貿易戰市場信心不足 鴻海FII跌停市值蒸發千億

2018-06-20 13:05

小米發行CDR煞停 先赴香港掛牌

2018-06-20 13:04

中國個人所得稅起徵點 擬調高至每月5000元

2018-06-20 13:03

越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17

京東自研重型無人機下線 劉強東發微博慶祝

2018-06-20 11:33

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

2018-06-20 11:15

陸審計署：長江經濟帶 不搞大開發

2018-06-20 03:29

海內外40科研院所 組一帶一路聯盟

2018-06-20 03:29

中國－南亞博覽會 台灣精品搶眼

2018-06-20 03:29

麥格納、北汽合資 生產高端電動車

2018-06-20 03:29

陸電子商務法 納入3000萬微商

2018-06-20 03:29

大陸車聯網標準體系 2年內完工

2018-06-20 03:29

福建軍民技術融合 投資逾20億人民幣

2018-06-20 03:29

招引總部企業 東莞設億元獎勵

2018-06-20 03:29

放錢填補流動性缺口 人行近期降準機率低

2018-06-20 00:52

陸足球員年薪比拚 任航身價1,200萬人民幣...躍居一哥

2018-06-20 00:51

寧德時代 躍創業板市值一哥

2018-06-20 00:48

齊家網7月5日在港IPO

2018-06-20 00:48

小米延發CDR 先赴港掛牌

2018-06-20 00:48

陸股暴跌 人行籲市場冷靜

2018-06-20 00:47

小米推遲CDR發行 改先港後陸

2018-06-19 23:34

維穩股價 TCL李東生及核心高管承諾1年內不減持

2018-06-19 22:05

瑞銀：若貿易戰升溫 恐拖累中國GDP0.3至0.5個百分點

2018-06-19 21:58

中國商業銀行5月不良貸款率攀升 存在信用風險

2018-06-19 21:37

陸股暴跌 人行行長易綱喊話：保持冷靜會守住風險底線

2018-06-19 20:43

川普對中國貨再開鍘 陸股暴跌千檔跌停創新低

2018-06-19 19:55

爭取投標澳洲5G建設 華為發公開信駁安全疑慮

2018-06-19 18:09

分析：A股進入非理性殺跌階段

2018-06-19 17:15

美中貿易戰升溫 人民幣重貶債市趨熱

2018-06-19 16:56

小米突然延後陸股上市 相關類股大跌

2018-06-19 16:38
看更多

熱門文章

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

2018-06-20 13:19

陸媒：這兩國向中國購買軍艦令印度不安

2018-06-20 11:39

有鬼？ 中美大打貿易戰 陸網友卻為川普吶喊助威

2018-06-20 14:35

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

彈射型大陸國產航母官方效果圖首度亮相

2018-06-20 12:08

男子酒駕釀4童死亡 囂張揚言再撞2童也賠得起

2018-06-20 20:51

寧波80項惠台政策出爐 提供台人與市民同等待遇

2018-06-20 12:55

台博士登陸謀職 陸媒：留台難發揮才離鄉背井

2018-06-20 11:08

越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17

中美貿易戰之際 劉鶴又添了第四個職務

2018-06-20 17:27

廣西荔枝產量過剩 果農踩爛荔枝洩憤

2018-06-20 18:37

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

胡錦濤之子胡海峰 近期可望升任浙江嘉興市委書記

2018-06-20 19:23

陸遠程牧井系統 衛星遙控試運行成功

2018-06-20 03:29

陸官員來台我政府嚴審 含省市台辦主任

2018-06-20 01:03

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

2018-06-20 11:15

山西旅遊職業學院 空姐畢業典禮

2018-06-20 03:29

打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39

成都 增3條國際航線

2018-06-20 03:29

體恤員工世足賽加班 佛心老闆發「趕工福利包」

2018-06-20 15:01

金正恩三訪大陸 環時社評：帶給地區正能量

2018-06-20 10:35

醉美江南 古裝應試

2018-06-20 03:29

佛山有個追「龍」隊 初破龍門陣

2018-06-20 03:16

新聞眼/中美貿易戰 川普豪賭 北京奉陪

2018-06-20 13:08

中國球迷官員 「權利越位」遭紅牌罰下

2018-06-20 22:21

台州男深情記錄 十年來只拍愛妻

2018-06-20 16:30

北韓確認國際地位 中國與金正恩「光明正大」交往

2018-06-20 13:09

日本世足首戰贏球 中共官媒：捍衛亞洲足球榮譽

2018-06-20 18:04

台旅法若成新框架 中駐美公使威脅說危險

2018-06-20 10:08

中國駐印大使談三方合作 挑動印度敏感神經

2018-06-20 13:22

北韓官媒透露 王滬寧為金正恩接機

2018-06-20 14:57

美退出聯合國人權理事會 陸外交部：遺憾

2018-06-20 17:02

胡海峰出席招商活動 胡錦濤之子身分受矚

2018-06-20 13:27

廣深港高鐵香港段 9月可開通

2018-06-20 03:29

陸審計署：長江經濟帶 不搞大開發

2018-06-20 03:29

京東自研重型無人機下線 劉強東發微博慶祝

2018-06-20 11:33

滕彪：中國伸長臂 迫使西方自我審查

2018-06-20 14:21

麥格納、北汽合資 生產高端電動車

2018-06-20 03:29

中國學者看金正恩：很神氣 很得意

2018-06-20 15:02

大陸「梅西派出所」 一夜爆紅

2018-06-20 03:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top