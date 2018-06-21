比亞迪信心喊話 擋港媒批評

2018-06-21 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



比亞迪董事長王傳福。 新華社 分享 facebook

比亞迪董事長王傳福昨（20）日在2017年股東大會上表示，新能源車進入強者恒強的時代，公司的增長速度已超越了許多同行，多個產品線開始發力（效果）。

儘管王傳福信心喊話，反映在資本市場，比亞迪A、H股走勢分化，比亞迪A股收盤價人民幣45.39元，漲幅0.91%；H股跌幅2.61%，收盤價港幣48.5元。

比亞迪日前公告，要在股東大會審議及批准增加2018年度日常關聯交易議案；及以普通決議案方式，審議及批准調整變更非公開發行股票部分募資資金用途及實施主體議案。

證券時報報導，王傳福昨指出，公司業務量今年穩步增加，汽車業務增長較迅猛，汽車銷售額增長，特別是單車均價上升，主要是新能源車貢獻較大。乘用車發展趨勢較好，大巴銷售良好、接連中標。卡車方面，因環保話題，促進業務發展。

香港財華社港股解碼專欄，昨天以「比亞迪募資人民幣20億元的背後是財務壓力過重」為題，直指比亞迪近期因產品問題，反映到公司的財務上。面臨資金壓力的比亞迪近期公布，完成發行2018年度第2期超短期融資券，總額人民幣20億元，期限270天，發行利率5.80%，比亞迪這次募集短期資金主要用於償還銀行借款及補充營運資金。

比亞迪6月19日宣布，因為高田公司生產的安全氣囊問題，要召回10,064輛騰勢汽車。

今年來公布的2017年年報和2018年第1季財報，淨利均與去年同期相比大幅下滑，市值從最高點跌去了近一半，資產負債表上流動比率和速動比率均不到100%，短期償債能力不足。