研發環保餐具有成 台商鮭魚返鄉

張心彥回台打拚台商張心彥研發環保餐具有成，包括可供珍奶使用的吸管，計畫返台設廠生產。 苗君平／攝影 分享 facebook 台灣因限塑政策為珍奶吸管吵得不可開交，東莞台商張心彥開發環保餐具15年，研發出全生物分解的珍奶吸管，他決定鮭魚返鄉，計畫在中部地區設廠，生產環保吸管及環保餐具，預定年底量產，趕在明年限塑政策實施前，全面鋪貨上市。

張心彥開發的環保餐具是以聚乳酸（PLA）為材質，原料是玉米澱粉，以全生物可分解材料，在適當的溫度及濕度下就可分解，即使常溫環境下，兩年時間就可逐漸分解成有機物，是取代美耐美餐具塑膠的最佳環保材料。

PLA聚乳酸雖然可從國外進口，但針對各種碗盤、塑膠袋等20多種成品，必須摻雜不同植物性配方而成，所以技術含量高，一般同業雖會仿製但品質差，一試就知好壞。

以飲料吸管為例，就區分常溫型與高溫型，常溫型吸管適合在冰的冷飲中使用，如果放在熱水中，很快就歪曲變形。口徑大的常溫型吸管，最適合珍珠奶茶使用。

室溫型力的環保吸管，在高溫下會變形，適合冷飲使用。 苗君平／攝影 分享 facebook

他表示，當初到大陸發展，是看中大陸市場大，組成強大研發團隊，克服種種技術問題，獲得台灣、大陸、日本、SGS與德國萊茵認證，近五年來在內銷市場，獲得許多回響，在大陸環保意識抬頭下，七成產品內銷，另三成外銷歐盟，唯獨台灣市場一直空白。

他說，減塑是全球環保政策主流，英國境內的麥當勞，每天使用180萬根塑膠吸管，每支吸管只使用十幾分鐘，但可能要數百年才能分解，如果回收，每公斤才2元人民幣，根本乏人問津，成為環境沈重負擔。

他指出，雖然聚乳酸材質的價格比塑膠貴三到四成，但能達到環保愛地球，非常值得，何況技術不斷在改進，未來成本可望再降低。

張心彥是台中後里區人，為響應政府的環保政策，準備在台灣中部覓地建廠，因設備技術成熟，應可趕在明年限塑政策實施前上市。