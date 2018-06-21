親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世足／科斯塔踢破鐵桶陣 西班牙1：0氣走伊朗

研發環保餐具有成 台商鮭魚返鄉

2018-06-21 05:25聯合報 苗君平／東莞報導

張心彥回台打拚台商張心彥研發環保餐具有成，包括可供珍奶使用的吸管，計畫返台設...
張心彥回台打拚台商張心彥研發環保餐具有成，包括可供珍奶使用的吸管，計畫返台設廠生產。 苗君平／攝影
分享
台灣因限塑政策為珍奶吸管吵得不可開交，東莞台商張心彥開發環保餐具15年，研發出全生物分解的珍奶吸管，他決定鮭魚返鄉，計畫在中部地區設廠，生產環保吸管及環保餐具，預定年底量產，趕在明年限塑政策實施前，全面鋪貨上市。

張心彥開發的環保餐具是以聚乳酸（PLA）為材質，原料是玉米澱粉，以全生物可分解材料，在適當的溫度及濕度下就可分解，即使常溫環境下，兩年時間就可逐漸分解成有機物，是取代美耐美餐具塑膠的最佳環保材料。

PLA聚乳酸雖然可從國外進口，但針對各種碗盤、塑膠袋等20多種成品，必須摻雜不同植物性配方而成，所以技術含量高，一般同業雖會仿製但品質差，一試就知好壞。

以飲料吸管為例，就區分常溫型與高溫型，常溫型吸管適合在冰的冷飲中使用，如果放在熱水中，很快就歪曲變形。口徑大的常溫型吸管，最適合珍珠奶茶使用。

室溫型力的環保吸管，在高溫下會變形，適合冷飲使用。 苗君平／攝影
室溫型力的環保吸管，在高溫下會變形，適合冷飲使用。 苗君平／攝影
分享

他表示，當初到大陸發展，是看中大陸市場大，組成強大研發團隊，克服種種技術問題，獲得台灣、大陸、日本、SGS與德國萊茵認證，近五年來在內銷市場，獲得許多回響，在大陸環保意識抬頭下，七成產品內銷，另三成外銷歐盟，唯獨台灣市場一直空白。

他說，減塑是全球環保政策主流，英國境內的麥當勞，每天使用180萬根塑膠吸管，每支吸管只使用十幾分鐘，但可能要數百年才能分解，如果回收，每公斤才2元人民幣，根本乏人問津，成為環境沈重負擔。

他指出，雖然聚乳酸材質的價格比塑膠貴三到四成，但能達到環保愛地球，非常值得，何況技術不斷在改進，未來成本可望再降低。

張心彥是台中後里區人，為響應政府的環保政策，準備在台灣中部覓地建廠，因設備技術成熟，應可趕在明年限塑政策實施前上市。

吸管餐具限塑

相關新聞

陸開大門 外資可直接投資A股

2018-06-21 00:58

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

大陸個所稅起徵點 擬調高

2018-06-20 00:52

長三角 探索設跨省市實踐區

2018-06-21 05:25

廣州GDP增長7% 樓市將新增10.8萬套

2018-06-21 05:25

大眾汽車天津工廠落成 完善產業鏈

2018-06-21 05:25

哈洽會閉幕 簽約逾590億人民幣

2018-06-21 05:25

兩岸醫療健康產業 盼強強聯合

2018-06-21 05:25

中遠海運10艘商船 今夏將穿越北極航道

2018-06-21 05:25

中興H股翻紅 A股再跌

2018-06-21 00:58

陸國務院副總理劉鶴 掌促進中小企領導小組

2018-06-21 00:58

國務院釋放定向降準訊號

2018-06-21 00:58

陸股解碼／鋼鐵軍工 資金青睞

2018-06-21 00:56

比亞迪信心喊話 擋港媒批評

2018-06-21 00:56

中信建投掛牌 強勢攻漲停

2018-06-21 00:56

FII市值 近4個交易日蒸發5447億台幣

2018-06-21 00:09

Google布局中國動作多 投資京東意在加強聯繫

2018-06-20 20:41

中美貿易戰之際 劉鶴又添了第四個職務

2018-06-20 17:27

打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39

中國嚴控新聞 官方報告卻說產業蓬勃

2018-06-20 14:22

中美打貿易戰市場信心不足 鴻海FII跌停市值蒸發千億

2018-06-20 13:05

小米發行CDR煞停 先赴香港掛牌

2018-06-20 13:04

中國個人所得稅起徵點 擬調高至每月5000元

2018-06-20 13:03

越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17

京東自研重型無人機下線 劉強東發微博慶祝

2018-06-20 11:33

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

2018-06-20 11:15

陸審計署：長江經濟帶 不搞大開發

2018-06-20 03:29

海內外40科研院所 組一帶一路聯盟

2018-06-20 03:29

中國－南亞博覽會 台灣精品搶眼

2018-06-20 03:29

麥格納、北汽合資 生產高端電動車

2018-06-20 03:29

陸電子商務法 納入3000萬微商

2018-06-20 03:29

大陸車聯網標準體系 2年內完工

2018-06-20 03:29

福建軍民技術融合 投資逾20億人民幣

2018-06-20 03:29

招引總部企業 東莞設億元獎勵

2018-06-20 03:29

放錢填補流動性缺口 人行近期降準機率低

2018-06-20 00:52

陸足球員年薪比拚 任航身價1,200萬人民幣...躍居一哥

2018-06-20 00:51

寧德時代 躍創業板市值一哥

2018-06-20 00:48

齊家網7月5日在港IPO

2018-06-20 00:48
看更多

熱門文章

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

2018-06-20 13:19

陸媒：這兩國向中國購買軍艦令印度不安

2018-06-20 11:39

有鬼？ 中美大打貿易戰 陸網友卻為川普吶喊助威

2018-06-20 14:35

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

彈射型大陸國產航母官方效果圖首度亮相

2018-06-20 12:08

男子酒駕釀4童死亡 囂張揚言再撞2童也賠得起

2018-06-20 20:51

寧波80項惠台政策出爐 提供台人與市民同等待遇

2018-06-20 12:55

台博士登陸謀職 陸媒：留台難發揮才離鄉背井

2018-06-20 11:08

越年輕越有錢？為何00後平均存款是90後的三倍？

2018-06-20 12:17

中美貿易戰之際 劉鶴又添了第四個職務

2018-06-20 17:27

廣西荔枝產量過剩 果農踩爛荔枝洩憤

2018-06-20 18:37

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

胡錦濤之子胡海峰 近期可望升任浙江嘉興市委書記

2018-06-20 19:23

打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

2018-06-20 11:15

體恤員工世足賽加班 佛心老闆發「趕工福利包」

2018-06-20 15:01

金正恩三訪大陸 環時社評：帶給地區正能量

2018-06-20 10:35

中國球迷官員 「權利越位」遭紅牌罰下

2018-06-20 22:21

新聞眼/中美貿易戰 川普豪賭 北京奉陪

2018-06-20 13:08

台州男深情記錄 十年來只拍愛妻

2018-06-20 16:30

日本世足首戰贏球 中共官媒：捍衛亞洲足球榮譽

2018-06-20 18:04

台旅法若成新框架 中駐美公使威脅說危險

2018-06-20 10:08

中國駐印大使談三方合作 挑動印度敏感神經

2018-06-20 13:22

北韓官媒透露 王滬寧為金正恩接機

2018-06-20 14:57

美退出聯合國人權理事會 陸外交部：遺憾

2018-06-20 17:02

胡海峰出席招商活動 胡錦濤之子身分受矚

2018-06-20 13:27

京東自研重型無人機下線 劉強東發微博慶祝

2018-06-20 11:33

滕彪：中國伸長臂 迫使西方自我審查

2018-06-20 14:21

中國學者看金正恩：很神氣 很得意

2018-06-20 15:02

貿易戰火催 北京搬出捍衛人類共同利益口號

2018-06-20 11:36

中美打貿易戰市場信心不足 鴻海FII跌停市值蒸發千億

2018-06-20 13:05

中國嚴控新聞 官方報告卻說產業蓬勃

2018-06-20 14:22

Google布局中國動作多 投資京東意在加強聯繫

2018-06-20 20:41

金正恩晤習近平 稱將緊密合作與協同

2018-06-20 15:04

沙中線違規削筋、挖掘紕漏 港鐵認錯

2018-06-20 13:06

3訪北京 金正恩爭取中國放鬆制裁 並讓美中兩強制衡

2018-06-20 13:08

瘋世足賽／秦皇島出現菸頭收集箱 球迷用菸「投」票

2018-06-20 22:17

陸駐美公使：台灣旅行法是錯誤之舉

2018-06-20 14:28

北京允開放 歐洲企業卻說生意更難做

2018-06-20 18:10

陸委會香港事務局長 內定盧長水出任

2018-06-20 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top